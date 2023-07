Khatron Ke Khiladi 13 First Finalist: यह कंटेस्टेंट बना KKK13 का पहला फाइलनिस्ट, रोहित शेट्टी भी इनके मुरीद

Khatron Ke Khiladi 13 First Finalist रोहित शेट्टी के खतरनाक रियलिटी बेस्ड स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो के पहले फाइनलिस्ट का खुलासा हो चुका है। यह कंटेस्टेंट इस बार का सबसे दमदार खिलाड़ी है जो अब टॉप 2 में पहुंच चुका है। जल्द ही टीवी KKK13 पर इसका टेलीकास्ट होने वाला है।

Khatron Ke Khiladi 13 First Finalist Shiv Thakare became the first finalist

HighLights आखिरी मुकाम पर पहुंचा खतरों के खिलाड़ी 13 टॉप 2 में पहुंचा ये कंटेस्टेंट शिव ठाकरे को लगी चोट KKK13 जल्द होगा टीवी पर टेलीकास्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। Khatron Ke Khiladi 13 First Finalist: भारत का सबसे पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी 13, ने आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अपनी शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग के आखिरी दिन की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इस दौरान पता चला कि कौन-कौन फाइनल में पहुंचा है और किसके सिर पर KKK13 का ताज सजने वाला है। आखिरी मुकाम पर पहुंचा खतरों के खिलाड़ी 13 जैसे-जैसे शो की शूटिंग खत्म हो रहा है, फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं यह जानने के लिए कि आखिर कौन-कौन इन खतरनाक स्टंट्स को पार कर पाया है। टीवी पर खतरों के खिलाड़ी 13 का टेलीकास्ट 15 जुलाई से होने वाला है। इस बार भी इसे रोहित शेट्टी ही होस्ट करते नजर आने वाले हैं। टॉप 2 में पहुंचा ये कंटेस्टेंट आपकी एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाएगी ये सुनकर की शो के टॉप 2 में जगह बनाने वाले कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है। ये कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 16 के फाइनलिस्ट शिव ठाकरे हैं। हां, आपने उसे सही पढ़ा है! शो से जुड़े अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, शिव ने पूरे सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और 'शिवस्क्वाड' इसे स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहा है। शिव ठाकरे को लगी चोट दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शिव ठाकरे अपने हाथ पर लगी चोट को दिखाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि कैसे उनकी उंगलियों पर स्टिच लगे हैं। वीडियो में शिव का हाल देखकर फैंस को उनकी चिंता सताने लगी और वो उनसे स्ट्रॉन्ग रहने की अपील करने लगे। वैसे बता दें कि शिव अकेले नहीं हैं, शो में खतरनाक स्टंट्स करते हुए लगभग सभी कंटेस्टेंट्स को चोटें आई हैं। KKK13 जल्द होगा टीवी पर टेलीकास्ट वैसे बता दें कि शिव अकेले नहीं हैं, शो में खतरनाक स्टंट्स करते हुए लगभग सभी कंटेस्टेंट्स को चोटें आई हैं। सीजन में कई पॉपुलर सितारे नजर आने वाले हैं, जिनमें शिव ठाकरे और अर्चना गौतम, डेजी शाह, शीजान खान, ऐश्वर्या शर्मा, अंजलि आनंद, अंजुम फकीह, रूही चतुर्वेदी का नाम शामिल है। जल्द ही इसका टेलीकास्ट टीवी पर होने वाला है।

