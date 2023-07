Khatron Ke Khiladi 13 के आखिरी एपिसोड की शिव ठाकरे ने की शूटिंग, लास्ट डे से शेयर किया ये वीडियो

Khatron Ke Khiladi 13 रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 के शुरू होने का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह शो जुलाई के मिड वीक में शुरू हो सकता है। इस बीच शो के आखिरी शूट को लेकर खबर आई है। खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने एक वीडियो शेयर किया है।

File Photo of Contestants from Khatron Ke Khiladi 13

HighLights 'खतरों के खिलाड़ी 13' को लेकर आई बड़ी अपडेट खत्म होने को आई रोहित शेट्टी के शो की शूटिंग शिव ठाकरे ने शेयर किया लास्ट डे से वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। स्टंट बेस्ट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' की कई महीनों तक केप टाउन में शूटिंग की गई। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि रियलिटी शो इसी महीने में शुरू होगा। फैंस इस शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शिव ठाकरे (Shiv Thakare) ने एक वीडियो शेयर किया है, जो फैंस का इस शो के शुरू होने का इंतजार और बढ़ा रहा है। शिव ने शेयर किया लास्ट डे का वीडियो 'खतरों के खिलाड़ी 13' को कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। शो के शुरू होने से पहले कौन-कौन एलिमिनेट हो चुका है, और कौन टिकट टू फिनाले तक पहुंचा है, इसकी एक अपडेट सामने आ चुकी है। इस बीच शिव ठाकरे ने इंस्टा स्टोरी पर वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने 'शूटिंग के आखिरी दिन' का हिस्सा बताया है। वीडियो में शिव के साथ ही अर्जित तनेजा, ऐश्वर्या शर्मा और बाकी कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं। सभी बस में बैठे हैं। इस दौरान शिव सभी की तरफ कैमरा दिखाते हुए कहते हैं, 'किसी को कहां दर्द, किसी को कहां दर्द, पर ये रुके नहीं बाबा...लास्ट डे...लास्ट डे।' केप टाउन की आखिरी राइड इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि यह केप टाउन में उनकी आखिरी राइड है। इन वीडियोज के साथ शिव ने कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं, जो कि 'खतरों के खिलाड़ी 13' की शूटिंग के दौरान शूट किए गए थे। टॉप 8 से एलिमिनेट हुई ये कंटेस्टेंट! रोहित शेट्टी ने शो का प्रोमो शेयर करते ही बताया था कि इस बार स्टंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। पहले के मुकाबले उनका लेवल बढ़ा होगा। सूत्रों के अनुसार, सौंदस मौफकीर को शो से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वह एलिमिनेशन स्टंट में सफल नहीं हो सकीं।

Edited By: Karishma Lalwani