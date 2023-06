Khatron ke Khiladi 13: रोहित शेट्टी के शो से कट गया इस मजबूत कंटेस्टेंट पत्ता, नाम जानकर टूटा फैंस का दिल

Khatron Ke Khiladi 13 रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो खतरों के खिलाड़ी 13 में इस बार एक से बढ़कर सितारों ने शिरकत की है। इस सीजन में शिव ठाकरे अर्जित तनेजा अर्चना गौतम अंजुम फकीह जैसे सितारे अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। वहीं इस शो से कुछ कंटेस्टेंट्स के बाहर होने की भी खबर आ चुकी है।

File Photo of Shiv Thakare, Archana Gautam and Sheezan Khan

HighLights 'खतरों के खिलाड़ी 13' से बाहर हुए एक और कंटेस्टेंट शो को मिले टॉप 8 कंटेस्टेंट्स जुलाई से शुरू हो रहा 'खतरों के खिलाड़ी 13'

