Khatron Ke Khiladi 13: हिना खान और फैसल शेख के बाद पहुंचीं दिव्यांका त्रिपाठी, रोहित शेट्टी संग दिखाया स्वैग

Rohit Shetty Show Khatron Ke Khiladi 13 खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि शो में कुछ कंटेस्टेंट्स पिछले सीजन के भी नजर आएंगे। वहीं अब इस खबर पर मुहर लग गई है। हाल ही में फैसल शेख और हिना खान केकेके 13 में पहुंचे। वहीं अब दिव्यांका त्रिपाठी भी शामिल हो गई हैं।

Rohit Shetty Show Khatron Ke Khiladi 13:

Edited By: Vaishali Chandra