Khatron Ke Khiladi 13: दिव्यांका के बाद TV की इस 'बहू' ने मारी KKK 13 में एंट्री, सांप को KISS करती आईं नजर

Khatron Ke Khiladi 13 स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 अभी तक ऑन-एयर नहीं हुआ है लेकिन इसका बज बना हुआ है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शो की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है। इस बीच शो में छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री की एंट्री हुई है। पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी दी है।

Khatron Ke Khiladi 13 Hina Khan joins KKK 13 shares photos with Rohit Shetty. Photo- Instagram

HighLights खतरों के खिलाड़ी 13 में हुई पुरानी कंटेस्टेंट की एंट्री एक्ट्रेस ने रोहित शेट्टी के साथ शेयर कीं फोटोज केप टाउन में सांप से खेलती नजर आईं एक्ट्रेस

Edited By: Rinki Tiwari