Abdu Rozik: भरी हुई गन हाथ में लेकर खेलते नजर आए अब्दु, हरकत देख भड़के लोगों ने पूछा- ऐसी लापरवाही हुई कैसे?

नई दिल्ली, जेएनएन। बिग बॉस 16 से भारत के घर-घर में पॉपुलर हो गए ताजिकिस्तान के गायक अब्दु रोजिक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अब्दु मुसीबत में फंस सकते हैं। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर अब्दु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई में अपने नए रेस्तरां में भरी हुई बंदूक के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर अब्दु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भरी हुई गन के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग बॉस तक के एक ट्वीट के मुताबिक, अब्दु को पिस्टल गोल्डन बॉयज के बॉडीगार्ड्स ने दी थी, जिनके पास इसे ले जाने का लाइसेंस है। हालांकि, संबंधित लोगों ने बताया कि अब्दु बंदूक से खेल रहे थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।

#AbduRozik #BiggBoss16 fame is having a real loaded #gun in his hand given to him by #Goldenboys Bodyguard at #Burgiir restaurant in #Oshiwara, if it misfire could have killed anyone as there were many #celebs inside. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @DevenBhartiIPS @Bharat24Liv pic.twitter.com/pcCS9biaox