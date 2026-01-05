Venezuela घटना की पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी? Jack Ryan की वायरल क्लिप ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब 3 जनवरी की सुबह-सुबह अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा और उन्हें हथकड़ी पहनाकर देश से बाहर ले गए, तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हुआ जिसने एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

वेनेजुएला सरकार को गिराने वाले इस अमेरिकी हमले के बाद, इंटरनेट ने टॉम क्लैन्सी के जैक रयान के सीजन 2 को फिर से निकाला है, जो 2019 में रिलीज हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने पूरे ऑपरेशन की स्टोरीबोर्ड ही लिख दी थी।