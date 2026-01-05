Venezuela घटना की पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी? Jack Ryan की वायरल क्लिप ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Jack Ryan 2 Video Viral: वेनेजुएला पर अमेरिका के एक हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने की घटना ने जैक रायन सीजन 2 के एक सीन को फिर से जिंद ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब 3 जनवरी की सुबह-सुबह अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा और उन्हें हथकड़ी पहनाकर देश से बाहर ले गए, तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हुआ जिसने एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
वेनेजुएला सरकार को गिराने वाले इस अमेरिकी हमले के बाद, इंटरनेट ने टॉम क्लैन्सी के जैक रयान के सीजन 2 को फिर से निकाला है, जो 2019 में रिलीज हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने पूरे ऑपरेशन की स्टोरीबोर्ड ही लिख दी थी।
क्या है इस क्लिप में
जॉन क्रासिंस्की की जैक रयान सीजन 2 का एक सीन वायरल हो रहा है, क्योंकि दर्शक इसे वेनेजुएला में चल रही मौजूदा घटनाओं से काफी मिलता-जुलता बता रहे हैं। इस क्लिप में, जैक रयान बताते हैं कि कैसे कमजोर देश इंटरनेशनल असर के लिए फ्लैशपॉइंट बन सकते हैं, जिसमें तेल, अस्थिरता और तानाशाही खतरों जैसे विषयों पर बात की गई है। ये ऐसे विषय हैं जो अब निकोलस मादुरो से जुड़ी खबरों के बीच अजीब तरह से जुड़ लग रहे हैं।
यह है वह डायलॉग जो सोशल मीडिया पर वायरल है-
जैक रयान: आपके हिसाब से दुनिया के मंच पर सबसे बड़ा खतरा क्या है?
दर्शक: रूस।
जैक रयान: पक्का रूस। यह कॉन्फिडेंस अच्छा है। मुझे यह पसंद आया। कौन कहता है रूस? क्या कोई उससे सहमत है?
जैक रायन: और कौन?
दर्शक : चीन।
जैक रायन: यह अच्छा जवाब है। और कौन?
दर्शक : नॉर्थ कोरिया।
जैक रायन: क्या कोई वेनेज़ुएला का नाम लेगा? कोई है? नहीं?...सब वेनेज़ुएला से ठीक हैं? कोई खतरा नहीं? ठीक है। मैं आपसे यह पूछता हूं: इनमें से कौन सी जगह दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार होने का दावा कर सकती है? सऊदी अरब से ज्यादा, ईरान से ज्यादा।
जैक रायन: ठीक है, सोने जैसी चीजों के बारे में क्या? अफ्रीका की सभी खानों को मिलाकर भी उससे ज्यादा?
रायन आखिर में कहते हैं- वेनेजुएला कमजोर नहीं है - यह खतरनाक रूप से कीमती है।
The show Jack Ryan explains Venezuela for dummies.. pic.twitter.com/KVpD9mtYv8— It’sjustme (@Gingey08) January 4, 2026
क्यों वायरल है ये क्लिप
गौरतलब है कि यह शो फिक्शन है और सीरीज की घटनाएं सालों पहले लिखी गई थीं। यह असल दुनिया की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन इसके विषय इतने मिलते-जुलते हैं कि लोग तेजी से बदलती खबरों को समझने के लिए इस क्लिप को बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं।
