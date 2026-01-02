Stranger Things 5: EL के पोस्टर पर दिख रहा फोन नंबर करेगा काम, जानिए कॉल लगाने पर Hawkins में किससे होगी बात
पॉपुलर वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' और उसके किरदार इलेवन की जादुई शक्तियों की चर्चा है। शो के खत्म होने के बावजूद, फैंस का उत्साह बरकरार है ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरह जहां बॉलीवुड में धुरंधर का फीवर चल रहा है। उसी तरह विदेशों में स्ट्रेंजर थिंग्स और इसकी लेटेस्ट सीरीज चर्चा में है। इसके किरदार से लेकर विलने हर किसी के बारे में लोग सर्च करके जानना चाह रहे कि आखिर ये कहानी किस पर आधारित है।
वहीं इसका एक किरदार है इलेवन जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे वो वेक्ना को काबू में कर शक्ति है या कह लें कि उन शैतानी ताकतों से लड़ सकती है। अब यही जिज्ञासु दर्शकों ने एक नई डिस्कवरी की है।
फैंस ने लगा लिया पता
स्ट्रेंजर थिंग्स के जिज्ञासु प्रशंसकों ने अपने अनचाहे विचारों को सच साबित कर दिया है। अगर आप इस सीरीज के पक्के प्रशंसक हैं, तो आपने शायद सोचा होगा कि डस्टिन के बनाए सेरेब्रो के जरिए उससे बात करना कितना मजेदार होगा, जिससे आप सूज़ी से संपर्क कर सकें, सर्फर बॉय पिज्जा से पिज्जा ऑर्डर कर सकें या खुद हॉकिन्स पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कर सकें। तो, चलिए आपका ये काम भी आसान कर देते हैं। नौ साल बाद फाइनली शो अपने अंत पर आ गया है लेकिन दर्शक है कि ये मानने को तैयार ही नहीं हैं।
कहां कनेक्ट होता है नंबर?
सीजन 5 के प्रीमियर की शुरुआत हॉकिन्स के खत्म होने और 'इलेवन' (मिली बॉबी ब्राउन) के एक बार फिर लापता होने से होती है। इसका एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें से कुछ अति उत्साहित लोगों ने तस्वीर के नीचे लिखे इंडियाना क्षेत्र के छपे नंबर पर फोन मिला दिया। इसका नंबर है- 765-303-2020। जब आप ये नंबर डायल करेंगे आपको हॉकिन्स पुलिस डिपार्टमेंट का एक प्री- रिकॉर्ड मैसेज सुनाई देगा। ये एक वार्निंग देगा कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है।
