Stranger Things 5: EL के पोस्टर पर दिख रहा फोन नंबर करेगा काम, जानिए कॉल लगाने पर Hawkins में किससे होगी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरह जहां बॉलीवुड में धुरंधर का फीवर चल रहा है। उसी तरह विदेशों में स्ट्रेंजर थिंग्स और इसकी लेटेस्ट सीरीज चर्चा में है। इसके किरदार से लेकर विलने हर किसी के बारे में लोग सर्च करके जानना चाह रहे कि आखिर ये कहानी किस पर आधारित है।

वहीं इसका एक किरदार है इलेवन जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे वो वेक्ना को काबू में कर शक्ति है या कह लें कि उन शैतानी ताकतों से लड़ सकती है। अब यही जिज्ञासु दर्शकों ने एक नई डिस्कवरी की है।