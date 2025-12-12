Street Fighter Teaser: एक्शन से भरपूर 'स्ट्रीट फाइटर' का टीजर, हॉलीवुड में छाया विद्युत जामवाल का दमदार लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपने दमदार एक्शन के लिए मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अब हॉलीवुड में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। वह हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट फाइटर (Street Fighter) में धमाल मचाने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जामवाल की एंट्री तो पहले ही कन्फर्म हो गई थी, लेकिन अब अभिनेता का पहला लुक जारी किया गया है जिसमें उनका लुक देखने लायक है। हीरो वाली पर्सनैलिटी से इतर वह स्ट्रीट फाइटर में ऐसा रोल निभाने वाले हैं कि उन्हें देख आप भी दंग रह जाएंगे।

स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जामवाल का किरदार स्ट्रीट फाइटर से सभी कलाकारों का पहला लुक जारी कर दिया गया है और विद्युत जामवाल का लुक देख आप दंग रह जाएंगे। वह फिल्म में धलिस्म (Dhalism) का किरदार निभाएंगे। टीजर से पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना लुक शेयर किया है।

स्ट्रीट फाइटर से विद्युत का लुक हुआ जारी विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्ट्रीट फाइटर से अपना दमदार लुक शेयर किया है। फोटो में उनका अब तक का सबसे अलग लुक देखने को मिल रहा है। इसे शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, "योद्धाओं की संगति में मैंने अपना कबीला ढूंढ लिया है।"