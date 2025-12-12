Street Fighter Teaser: एक्शन से भरपूर 'स्ट्रीट फाइटर' का टीजर, हॉलीवुड में छाया विद्युत जामवाल का दमदार लुक

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:55 AM (IST)

    Hero Image

    स्ट्रीट फाइटर का टीजर हुआ रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपने दमदार एक्शन के लिए मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अब हॉलीवुड में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। वह हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट फाइटर (Street Fighter) में धमाल मचाने वाले हैं। 

    स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जामवाल की एंट्री तो पहले ही कन्फर्म हो गई थी, लेकिन अब अभिनेता का पहला लुक जारी किया गया है जिसमें उनका लुक देखने लायक है। हीरो वाली पर्सनैलिटी से इतर वह स्ट्रीट फाइटर में ऐसा रोल निभाने वाले हैं कि उन्हें देख आप भी दंग रह जाएंगे।

    स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जामवाल का किरदार

    स्ट्रीट फाइटर से सभी कलाकारों का पहला लुक जारी कर दिया गया है और विद्युत जामवाल का लुक देख आप दंग रह जाएंगे। वह फिल्म में धलिस्म (Dhalism) का किरदार निभाएंगे। टीजर से पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना लुक शेयर किया है। 

    विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्ट्रीट फाइटर से अपना दमदार लुक शेयर किया है। फोटो में उनका अब तक का सबसे अलग लुक देखने को मिल रहा है। इसे शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, "योद्धाओं की संगति में मैंने अपना कबीला ढूंढ लिया है।"

    चंद सेकंड के टीजर में छाए विद्युत जामवाल

    स्ट्रीट फाइटर का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है जिसमें विद्युत जामवाल के एक्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया है। 45 सेकंड के टीजर में एक-एक सीन एक्शन और खतरनाक सीक्वेंस से भरा हुआ है। फिल्म में विद्युत के अलावा नोआ सेंटिनियो, एंड्रयू कोजी, कैलिना लियांग, रोमन रेन, डेविड, कोडी रोड्स, एंड्र्यू, एरिक एंड्रे और जेसन मोमोआ जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

    स्ट्रीट फाइटर कब हो रही है रिलीज?

    स्ट्रीट फाइटर की रिलीज की बात करें तो यह फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल रिलीज होगी। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह सीधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी रिलीज डेट 16 अक्टूबर 2026 को तय किया गया है। हाल ही में फिल्म का टीजर गेम अवॉर्ड 2025 में रिलीज किया गया है।

