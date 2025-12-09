काशी में ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का हिंदी पोस्टर जारी, धूम मचाने को तैयार है फिल्म
हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का हिंदी पोस्टर आज काशी में जारी किया जाएगा। फिल्म की टीम इस अवसर पर काशी पहुंच रही है। नमो घाट पर गंगा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। हॉलीवुड की सुपरहिट और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म ‘अवतार’ की चौथी कड़ी ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का हिंदी में पोस्टर मंगलवार की शाम काशी में रिलीज किया गया। इस अवसर पर फिल्म की टीम काशी पहुंच रही है। शाम को नमो घाट पर एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के बीच गंगा की लहरों पर फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया।
इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में ज़ो सल्दाना, सैम वर्थिंगटन, जेक सुली, सिगोर्नी वीवर, किरी, स्टीफेन लैंग, ऊना चैप्लिन, वरंग रोनल, मिशेल योह, डा. करीना मोग, डेविड थेवलिस, पेलाक, एडी फाल्को, जनरल आर्डमोर, केट विंसलेट आदि शामिल हैं। ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ (2025) में नेत्यम की मृत्यु के बाद जेक और नेयतिरी का परिवार गहरे दुःख से जूझता है और एक नए, आक्रामक नावी कबीले, ऐश पीपल का सामना करता है, जिसका नेतृत्व उग्र वरंग करता है। पेंडोरा पर संघर्ष बढ़ता है और एक नया नैतिक केंद्र उभरता है।
जेम्स कैमरून दर्शकों को ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ के साथ एक नए रोमांचक सफर पर वापस पेंडोरा ले जाते हैं, जिसमें मरीन से नावी नेता बने जेक सुली (सैम वर्थिंगटन), नावी योद्धा नेयतिरी (ज़ो सल्दाना) और सुली परिवार शामिल हैं। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके पूर्व, ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का विश्व प्रीमियर हॉलीवुड के डाल्बी थिएटर में एक दिसंबर को हो चुका है।
इसके अलावा, ‘अवतार-4’ और ‘अवतार-5’ के निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जो क्रमशः 2029 और 2031 में रिलीज होने की योजना है। इस प्रकार, ‘अवतार’ श्रृंखला ने दर्शकों के बीच एक विशेष स्थान बना लिया है और इसके नए भागों का इंतजार सभी को है। काशी में होने वाला पोस्टर रिलीज कार्यक्रम इस फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ाएगा। ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का हिंदी पोस्टर रिलीज काशी में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है, जो फिल्म प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद और रोमांच लेकर आएगा।
