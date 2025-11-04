Language
    Katy Perry के एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बयान से मचा बवाल, Diplo बोले- कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री को डेट कर चुका हूं

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:39 PM (IST)

    कैटी पेरी के एक्स ब्वॉयफ्रेंड और डीजे डिप्लो के एक बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक समय पर कैटी पेरी और उनके ब्वॉयफ्रेंड को डेट कर चुके हैं। डिप्लो के इस वीडियो को देखकर फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 

    कैटी पेरी के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने ट्रुडो को लेकर दिया बयान/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन पॉप स्टार कैटी पेरी पिछले कुछ समय से कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। उनका यॉर्ट पर किस करते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उनके रिश्ते पर मुहर लगी थी। जब एक कॉन्सर्ट के दौरान कैटी को एक लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया, तो उन्होंने सीधे-सीधे फैन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया।

    जस्टिन ट्रुडो के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियां बटोर रहीं कैटी पेरी के एक्स ब्वॉयफ्रेंड डीजे डिप्लो में हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर मौजूद उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। फैंस डिप्लो के इस वायरल वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं।

    जस्टिन ट्रुडो को डेट कर चुके हैं कैटी पेरी के एक्स ब्वॉयफ्रेंड?

    बीते दिनों डिप्लो 'स्मार्ट गर्ल डम्ब' नाम के एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। ये इंटरव्यू तीन हफ्ते पहले ऑनएयर हुआ था, लेकिन डिप्लो के बयान की वजह से ये अब वायरल हो रहा है। डीजे डिप्लो की एक वीडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें वह जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी को सेम टाइम में डेट करने की बात कह रहे हैं।

    इस पॉडकास्ट मे बातचीत उन्होंने सिटी के बारे में बात करते हुए कही, तभी एंकर ने कहा कि 'उनका प्राइम मिनिस्टर काफी हॉट है'। इस बीच ही कैजुअली डिप्लो ने कहा, "कैटी पेरी जस्टिन ट्रूडो को डेट कर रही हैं, बहुत बढ़िया"।

    डिप्लो की इस बात का जवाब देते हुए एंकर ने कहा, "मैं कुछ लोगों को जानती हूं जो...वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही डिप्लो ने उन्हें रोकते हुए कहा, "लोगों ने कैटी पेरी को डेट किया, जैसे मैं"। उनकी ये बात सुनकर तुरंत होस्ट ने उनसे पूछा, "क्या आप कैटी पेरी को डेट कर थे, मैं तो ट्रूडो के बारे में बात कर रही थी"। इसके जवाब में डिप्लो ने कहा, "मैं ट्रूडो को भी डेट कर चुका हूं"।

    डिप्लो और ट्रुडो के पास्ट रिलेशनशिप ने किया हैरान

    डिप्लो की इस बात को सुनकर फैंस पूरी तरह से हैरान हो गए और ये जानने के लिए बेताब भी कि क्या वाकई में डीजे डिप्लो कनाडा के एक्स पीएम को डेट कर चुके हैं या सिर्फ ये मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये कह दिया। कई फैंस तो अब गूगल (Google) पर जाकर ट्रूडो और डिप्लो के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सर्च कर रहे हैं।

    हांलाकि, पॉडकास्ट ऑफिशियल ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर जाकर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हुए क्लियर किया है कि ये महज जोक का एक पार्ट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैटी पेरी और डिप्लो ने एक-दूसरे को 2014 में डेट करना शुरू किया था। दोनों कोचेला में एक साथ स्पॉट किए गए थे। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद 2015 में वह एक-दूसरे से अलग हो गए थे।

