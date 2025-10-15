कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री की दुल्हनिया बनेंगी Katy Perry, फैन की डिमांड से हुआ खुलासा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गानों के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आईं हॉलीवुड सिंगर कैटी पैरी ने हाल ही में अपने एक फैन का दिल तोड़ दिया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर कैटी की कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ इंटरनेट पर एक पिक्चर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।

इस फोटो में 40 साल की कैटी 53 साल के जस्टिन को यॉट पर किस करती नजर आ रही हैं। दोनों की साथ में फोटो वायरल होने के बाद हाल ही में सिंगर ने अब कहीं न कहीं लंदन में अपने 'लाइफटाइम टूर' में जल्द ही जस्टिन ट्रुडो की दुल्हनियां बनने का एक हिंट दे दिया है।

फैन का दिल तोड़ कैटी पेरी ने दिया ये जवाब जस्टिन ट्रुडो से डेटिंग के बीच हाल ही में एक टिकटॉक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन कैटी पेरी से उनका 'साइन' (Astrology)पूछता है और कहता है, 'मैंने सुना है आप सिंगल हैं?' फैन के इस सवाल को सुनकर तुरंत कैटी बोलती हैं 'आपने सुना कि मैं सिंगल थी? सिंगर का ये रिप्लाई सुनकर वहां पर मौजूद क्राउड भी हंसने लगा।

जुलाई में पहली बार साथ स्पॉट हुआ था कपल जस्टिन ट्रुडो और कैटी पेरी को पहली बार मॉन्ट्रियल में एक डिनर डेट पर साथ में स्पॉट किया गया था। ट्रुडो ने कनाडा में कैरी का 'लाइफटाइम टूर' भी अटेंड किया था, जिसके बाद से ही उनकी डेटिंग की खबरें उड़ रही थीं, जोकि तीन दिन पहले यानी कि सन्डे को एक यॉट पर किसिंग फोटोज के साथ कन्फर्म हुईं।