    कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री की दुल्हनिया बनेंगी Katy Perry, फैन की डिमांड से हुआ खुलासा?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी इस वक्त कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ अपनी रोमांटिक फोटोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में लंदन ने अपना टूर करने निकली कैटी पेरी को एक फैन ने सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन सिंगर ने 48 घंटे पहले की बात कहकर उनका ये प्रपोजल ठुकरा दिया। 

    कैटी पैरी ने जस्टिन ट्रूडो को डेट करने को दी हवा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गानों के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आईं हॉलीवुड सिंगर कैटी पैरी ने हाल ही में अपने एक फैन का दिल तोड़ दिया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर कैटी की कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ इंटरनेट पर एक पिक्चर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।

    इस फोटो में 40 साल की कैटी 53 साल के जस्टिन को यॉट पर किस करती नजर आ रही हैं। दोनों की साथ में फोटो वायरल होने के बाद हाल ही में सिंगर ने अब कहीं न कहीं लंदन में अपने 'लाइफटाइम टूर' में जल्द ही जस्टिन ट्रुडो की दुल्हनियां बनने का एक हिंट दे दिया है।

    फैन का दिल तोड़ कैटी पेरी ने दिया ये जवाब

    जस्टिन ट्रुडो से डेटिंग के बीच हाल ही में एक टिकटॉक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन कैटी पेरी से उनका 'साइन' (Astrology)पूछता है और कहता है, 'मैंने सुना है आप सिंगल हैं?' फैन के इस सवाल को सुनकर तुरंत कैटी बोलती हैं 'आपने सुना कि मैं सिंगल थी? सिंगर का ये रिप्लाई सुनकर वहां पर मौजूद क्राउड भी हंसने लगा।

    Katy Perry

    फैन और कैटी की चिटचैट का सिलसिला यहीं नहीं थमा। फैन ने अपना साइन बताते हुए कैटी को घुटनों पर बैठकर पूछा- कैटी पेरी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके प्रपोजल का जवाब देते हुए अमेरिकन सिंगर ने कहा, "मैं इतनी ऊंचाई से नहीं पढ़ सकती हूं, तुम मजाक कर रहे हो? आज नहीं, तुम्हें मुझे 48 घंटे पहले ये प्रपोजल देना चाहिए था"। एक अन्य वीडियो में कैटी पैरी कहती अपने फैन के लिए गाना गाती हैं और कहती हैं कि 'ये थोड़ा ज्यादा लेट हो गया है'। उनकी बातों से सोशल मीडिया पर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंगर जल्द ही जस्टिन ट्रूडो के साथ शादी के बंधन में बंध सकती हैं।

    जुलाई में पहली बार साथ स्पॉट हुआ था कपल

    जस्टिन ट्रुडो और कैटी पेरी को पहली बार मॉन्ट्रियल में एक डिनर डेट पर साथ में स्पॉट किया गया था। ट्रुडो ने कनाडा में कैरी का 'लाइफटाइम टूर' भी अटेंड किया था, जिसके बाद से ही उनकी डेटिंग की खबरें उड़ रही थीं, जोकि तीन दिन पहले यानी कि सन्डे को एक यॉट पर किसिंग फोटोज के साथ कन्फर्म हुईं।

    Katy Perry- Justin Trudeau (1)

    आपको बता दें कि कैटी पेरी ने साल 2010 में कॉमेडियन एक्टर रसल ब्रांड से शादी की थी, लेकिन 2 साल में ही ये कपल अलग हो गया, जिसके बाद उन्होंने अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम को डेट किया। साल 2019 में उन्होंने सगाई कर ली। दोनों की एक बेटी डेजी डव भी है। हालांकि, ये कपल भी 10 साल साथ रहने के बाद जून 2025 में अलग हो गया।

