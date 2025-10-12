कनाडा के पूर्व पीएम Justin Trudeau को किस करती दिखीं Katy Perry, वायरल हुईं कोजी तस्वीरें
लंबे वक्त से पॉप सिंगर Katy Perry और कनाडा के फॉर्मर पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच डेटिंग अफवाहें चल रही थीं। अब हाल ही में दोनों की कुछ ऐसी कोजी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की पॉप सेंसेशन कैटी पेरी (Katy Perry) लाइमलाइट ना रहें ऐसा भला हो कैसे सकता है। कभी अपने गानों को लेकर तो कभी अपने कॉन्सर्ट्स और फैशन को लेकर। अब लीजिए सिंगर की लाइफ में एक नए प्यार ने दस्तक दी है और इस प्यार के किस्से आजकल हॉलीवुड की गलियों में काफी ज्यादा वायरल हो रहे है। पिछले काफी दिनों से खबर आ रही थी कि कैटी पेरी आजकल कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के प्यार में हैं। अब लीजिए इस बात पर मुहर भी लग गई है कि जस्टिन ही कैटी पेरी के नए बॉयफ्रेंड हैं और उन्हें ही वो डेट कर रही है। इसका सबूत इंटरनेट पर इस वक्त आग की तरह फैल रहा है क्योंकि हाल ही में कैटी और जस्टिन की कोजी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आए हैं।
यॉट पर किस करते दिखे कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो
कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के अफेयर की सुर्खियां शुरू ही तब हुईं जब दोनों को एक साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। मॉन्ट्रियल में दोनों की डिनर डेट के बाद दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। अब, द मेल ऑन संडे के मुताबिक, कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो को कैलिफ़ोर्निया (California) के सांता बारबरा बीच पर साथ देखा गया है। यहां दोनों एक यॉट पर नज़र आए। इस यॉट पर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आए हैं और एक दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं। दोनों के कोजी मूमेंट्स कैमरे में कैद हो गए, जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में दोनों की सीक्रेट मीटिंग का खुलासा इंटरनेट पर हो गया है। तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि, केटी पैरी जहां मोनोकिनी पहने नज़र आ रही हैं तो वहीं जस्टिन ट्रूडो शर्टलेस नज़र आ रहे हैं।
CALIFORNIA GIRLS WE'RE UNFORGETTABLE ❤️🔥 pic.twitter.com/lf46GFaBRL— Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) October 11, 2025
यह भी पढ़ें- Brad Pitt ने एंजेलिना जोली को दिया सदमा, एक्ट्रेस ने तलाक को बताया 'दर्दनाक हादसा'
पहले भी साथ आए थे नजर
कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकातों का सिलसिला यूं तो काफी वक्त से चल रहा है लेकिन पब्लिकली दोनों पहली बार जुलाई में मॉन्ट्रियल में दिखे थे। जहां दोनों की डिनर डेट काफी हाइलाइट रही थी। जस्टिन एक राजनेता हैं और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे में राजनेता अक्सर राजनीति की खबरों के चलते ही सुर्खियां बटोरते हैं लेकिन इस बार मामला कुछ और है। वहीं इसके अलावा जस्टिन कैटी पेरी के बुक-आउट लाइफटाइम्स टूर स्टॉप में भी शामिल हुए थे। इसके अलााव भी दोनों की सीक्रेट मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अब तो दोनों मानो खुल्लम-खुल्ला प्यार करते नजर आ रहे हैं।
इसी साल टूटी है कैटी पेरी की सगाई
कैटी पेरी इससे पहले एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम को डेट कर रही थीं। दोनों का रिश्ता 9 साल पुराना था। दोनों ने साल 2019 में सगाई की थी और दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन इसी साल दोनों का रिश्ता टूट गया। ऑरलैंडो ब्लूम से अलग होने के बाद कैटी का नाम जस्टिन ट्रूडो के साथ जुड़ रहा है। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने भी साल 2023 में अपनी 18 साल की शादी को खत्म किया है। 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे से अलग होने का ऐलान किया था। कपल के तीन बच्चे भी हैं। लेकिन अब 53 साल के जस्टिन को 40 साल की कैटी पेरी से प्यार हो गया है और इस वक्त अपने डेटिंग पीरियड का आनंद उठा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।