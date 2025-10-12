कनाडा के पूर्व पीएम Justin Trudeau को किस करती दिखीं Katy Perry, वायरल हुईं कोजी तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की पॉप सेंसेशन कैटी पेरी (Katy Perry) लाइमलाइट ना रहें ऐसा भला हो कैसे सकता है। कभी अपने गानों को लेकर तो कभी अपने कॉन्सर्ट्स और फैशन को लेकर। अब लीजिए सिंगर की लाइफ में एक नए प्यार ने दस्तक दी है और इस प्यार के किस्से आजकल हॉलीवुड की गलियों में काफी ज्यादा वायरल हो रहे है। पिछले काफी दिनों से खबर आ रही थी कि कैटी पेरी आजकल कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के प्यार में हैं। अब लीजिए इस बात पर मुहर भी लग गई है कि जस्टिन ही कैटी पेरी के नए बॉयफ्रेंड हैं और उन्हें ही वो डेट कर रही है। इसका सबूत इंटरनेट पर इस वक्त आग की तरह फैल रहा है क्योंकि हाल ही में कैटी और जस्टिन की कोजी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आए हैं।

यॉट पर किस करते दिखे कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के अफेयर की सुर्खियां शुरू ही तब हुईं जब दोनों को एक साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। मॉन्ट्रियल में दोनों की डिनर डेट के बाद दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। अब, द मेल ऑन संडे के मुताबिक, कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो को कैलिफ़ोर्निया (California) के सांता बारबरा बीच पर साथ देखा गया है। यहां दोनों एक यॉट पर नज़र आए। इस यॉट पर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आए हैं और एक दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं। दोनों के कोजी मूमेंट्स कैमरे में कैद हो गए, जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में दोनों की सीक्रेट मीटिंग का खुलासा इंटरनेट पर हो गया है। तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि, केटी पैरी जहां मोनोकिनी पहने नज़र आ रही हैं तो वहीं जस्टिन ट्रूडो शर्टलेस नज़र आ रहे हैं।