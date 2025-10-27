Katy Perry संग ऑफिशियल हुआ कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो का रिश्ता, एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आया कपल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हॉलीवुड जगत से इस वक्त एक खबर तेजी से हर तरफ वायरल हो रही है। ये खबर जुड़ी हुई है पॉप सेंसेशन कैटी पेरी (Katy Perry) और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) से। दरअसल पिछले काफी दिनों से यह खबर आ रही है कि कैटी पेरी कनाडाई पूर्व प्रधानमंत्री को डेट कर रही हैं। हालांकि इस खबर पर अबतक पुष्टि नहीं हुई थी लेकिन अब इस खबर को खुद कपल ने कंफर्म कर दिया है।

हाथों में हाथ थामे नजर आया कपल

हाल ही में कैटी पेरी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट (Katy Perrt Birthday) किया है। ऐसे में कैटी पेरी के जन्मदिन के खास मौके पर उन्हें दुनियाभर के प्रशंसकों ने खूब बधाईयां दी हैं। वहीं जस्टिन ट्रूडो के लिए भी कैटी का ये दिन बेहद खास था। इसीलिए दोनों ने सार्वजनिक तौर पर अपने प्यार को ऑफिशियल करना जरूरी समझा। दोनों सार्वजनिक तौर पर पहली बार साथ नजर आए हैं। अब दोनों के साथ आने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है। TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार के दिन कैटी पेरी और ट्रूडो पेरिस के मशहूर क्रेजी हॉर्स कैबरे शो से बाहर निकल रहे थे। जब दोनों यहां से बाहर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके अलावा पैपराजी के कैमरों ने भी दोनों को घेरकर क्लिक करना शुरू कर दिया। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो अपनी लेडीलव कैटी पेरी का हाथ थामे नजर आए। इसके अलावा एक फैन ने केटी को उनके बर्थडे पर विश किया और उन्हें गुलाब का फूल दिया।