    Kim Kardashian ने क्रिसमस पर की ऐसी हरकत, PETA ने लगाई जमकर फटकार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    किम कार्दशियन ने हाल ही में अपने चार बच्चों, नॉर्थ, सेंट, शिकागो और साल्म को क्रिसमस पर पिल्ले गिफ्ट किए। हालांकि, कीपिंग अप विद द कार्दशियन स्टार को ...और पढ़ें

    क्रिसमस पर किम कर्दाशियन ने किया ऐसा काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी, एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर किम कार्दशियन ने हाल ही में क्रिसमस पर अपने चार बच्चों, नॉर्थ (12), सेंट (10), शिकागो (7) और साल्म (6) को उनके अपने पपी गिफ्ट किए। 'कीपिंग अप विद द कार्दशियन' स्टार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चारों पपी की एक साथ फोटो भी शेयर की और लिखा, 'हर बच्चे को एक पपी'।

    PETA ने किम कार्दशियन को फटकारा

    हालांकि, अब PETA (पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) ने किम को उनके बच्चों को पिल्ले गिफ्ट करने के लिए फटकारा है। रविवार, 28 दिसंबर को एक बयान में, PETA की फाउंडर इंग्रिड न्यूकिर्क ने किम पर गुस्सा निकालते हुए कहा, 'पिल्ले खिलौने नहीं होते और किम इसके लिए सोशल मीडिया पर सही आलोचना झेल रही हैं।

    इसके अलावा न्यूकिर्क ने कहा कि किम की तरह ही, उनकी बहन क्लो कार्दशियन ने भी क्रिसमस पर अपने परिवार को एक कुत्ता गिफ्ट किया था, और उनसे कहा कि अगली बार जब वे अपने परिवार में कोई और कुत्ता लाना चाहें, तो PETA या किसी लोकल शेल्टर को कॉल करें। PETA के फाउंडर ने कहा, '(वे) अब अपने बच्चों को लोकल शेल्टर में वॉलंटियर के तौर पर भेजकर या लोकल शेल्टर के अडॉप्ट-ए-थॉन के लिए पैसे देकर या कम से कम एक स्पेड डे का खर्च उठाकर, बेघर पिल्लों के बढ़ते संकट को रोकने में मदद करके कुछ भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं'।

    किम कार्दशियन कैलिफोर्निया बार एग्जाम में फिर फेल हो गईं

    पिछले छह सालों से लॉ की पढ़ाई कर रहीं किम कार्दशियन ने बताया कि वह कैलिफोर्निया बार एग्जाम में फेल हो गई हैं, जो उन्होंने 29 और 30 जुलाई को दिया था। SKIMS की फाउंडर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'खैर... मैं अभी वकील नहीं बनी हूं, मैं बस टीवी पर एक बहुत अच्छी ड्रेस वाली वकील का रोल करती हूं। इस लॉ जर्नी में छह साल हो गए हैं और जब तक मैं बार एग्जाम पास नहीं कर लेती, तब तक मैं पूरी तरह से लगी रहूंगी'।

