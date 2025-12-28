Brigitte Bardot Dies: फ्रेंच आईकॉन ब्रिजिट बार्डोट का निधन, And God Created Woman से मिली थी पहचान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय सिनेमा और पॉपुलर कल्चर की एक अहम हस्ती, फ्रेंच एक्ट्रेस और सिंगर ब्रिजिट बार्डोट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। बार्डोट को फिल्मों और संगीत में उनके किरदारों के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जानवरों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनका करियर 1950 के दशक में शुरू हुआ था।

AFP ने द ब्रिजिट बार्डोट फाउंडेशन द्वारा जारी एक बयान के हवाले से उनके निधन की पुष्टि की गई है। बयान में कहा गया है, 'द ब्रिजिट बार्डोट फाउंडेशन बहुत दुख के साथ अपनी संस्थापक और अध्यक्ष, मैडम ब्रिजिट बार्डोट के निधन की घोषणा करता है, जो एक विश्व प्रसिद्ध एक्ट्रेस और सिंगर थीं, जिन्होंने जानवरों के कल्याण और अपने फाउंडेशन के लिए अपनी जिंदगी और ऊर्जा समर्पित करने के लिए अपना शानदार करियर छोड़ दिया था'।