    Brigitte Bardot Dies: फ्रेंच आईकॉन ब्रिजिट बार्डोट का निधन, And God Created Woman से मिली थी पहचान

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    Brigitte Bardot Dies: खबरों के मुताबिक, मशहूर फ्रेंच एक्ट्रेस और सिंगर ब्रिगिट बार्डोट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह सिनेमा और पॉपुलर कल्चर ...और पढ़ें

    फ्रेंच एक्ट्रेस ब्रिजिट बार्डोट का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय सिनेमा और पॉपुलर कल्चर की एक अहम हस्ती, फ्रेंच एक्ट्रेस और सिंगर ब्रिजिट बार्डोट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। बार्डोट को फिल्मों और संगीत में उनके किरदारों के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जानवरों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनका करियर 1950 के दशक में शुरू हुआ था।

    AFP ने द ब्रिजिट बार्डोट फाउंडेशन द्वारा जारी एक बयान के हवाले से उनके निधन की पुष्टि की गई है। बयान में कहा गया है, 'द ब्रिजिट बार्डोट फाउंडेशन बहुत दुख के साथ अपनी संस्थापक और अध्यक्ष, मैडम ब्रिजिट बार्डोट के निधन की घोषणा करता है, जो एक विश्व प्रसिद्ध एक्ट्रेस और सिंगर थीं, जिन्होंने जानवरों के कल्याण और अपने फाउंडेशन के लिए अपनी जिंदगी और ऊर्जा समर्पित करने के लिए अपना शानदार करियर छोड़ दिया था'।

    इस फिल्म से मिली दुनियाभर में पहचान

    बार्डोट को 1956 की फिल्म 'एंड गॉड क्रिएटेड वुमन' में अपने परफॉर्मेंस से ग्लोबल पहचान मिली, जिसे उनके तत्कालीन पति रोजर वादिम ने डायरेक्ट किया था। बीस सालों तक, उन्हें बड़े पैमाने पर एक आदर्श सेक्स किटन के रूप में माना जाता था, यह एक ऐसा शब्द था जिसने स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह उनकी इमेज को परिभाषित किया। 1970 के दशक की शुरुआत में, बार्डोट ने एक्टिंग से दूरी बना ली और राजनीतिक और जानवरों के कल्याण के कामों में अपनी भागीदारी बढ़ा दी।

    1934 में पेरिस में जन्मी बार्डोट एक पारंपरिक कैथोलिक परिवार में पली-बढ़ीं और उन्होंने कंजर्वेटोयर डी पेरिस में डांसर के तौर पर ट्रेनिंग ली। 15 साल की उम्र तक वह एक मैगजीन के कवर पर नजर आईं, जिससे उन्हें फिल्मों में शुरुआती मौके मिले। उनके बढ़ते करियर में डॉक्टर एट सी में लीड रोल जैसे रोल शामिल थे और यह एंड गॉड क्रिएटेड वुमन के साथ खत्म हुआ, जिसने उन्हें एक इंटरनेशनल स्टार के तौर पर पहचान दिलाई।

    बार्डोट की पर्सनल लाइफ

    बार्डोट ने चार बार शादी की थी और उनके कई मशहूर रिश्ते रहे, जिनमें जीन-लुई ट्रिंटिग्नेंट और सर्ज गेन्सबर्ग के साथ रिश्ते शामिल हैं। उनके परिवार में उनके बेटे निकोलस हैं।

