दुनियाभर में छा रहा Shah Rukh khan का टैलेंट, terry Crews ने बांधे 'किंग खान' की तारीफों के पुल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड स्टार और पॉपुलर टेलीविजन होस्ट टेरी क्रूज बॉलीवुड के चार्म से प्रभावित होने वाले लेटेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। एक्टर ने हाल ही में बॉलीवुड की शानदार म्यूजिकल कहानी कहने की तारीफ करते हुए एक इंडियन फिल्म का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। उन्होंने शाहरुख खान की बेमिसाल स्टारडम के बारे में भी बात की और उन्हें सच में एक ग्लोबल सुपरस्टार कहा।

एक इंटरव्यू में टेरी ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड का ड्रामा बहुत पसंद है और उन्होंने कहा, 'पूरी दुनिया में हर कोई वही चाहता है जो भारत के पास है, क्योंकि यह कई तरह से लोगों की जरूरतें पूरी करता है। मैं म्यूजिक और डांस का बहुत बड़ा फैन हूं। असल में, मैं सबसे पहले एक डांसर हूं। जब आप कल्चर और जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में बड़े म्यूजिकल परफॉर्मेंस को शामिल किया है, उसे देखते हैं, तो आपको अमेरिका में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा कभी-कभी ही होता है, जैसे कि विकेड। जब मैं इन बड़े स्टार्स को शानदार म्यूजिक पर डांस करते देखता हूं, तो मुझे इसकी कमी महसूस होती है। यह मुझे पुराने हॉलीवुड की याद दिलाता है'।

रणवीर को दी धुरंधर के लिए बधाई दिसंबर की शुरुआत में टेरी ने रणवीर सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर करके इंटरनेट पर सबको चौंका दिया था, जिसमें उन्होंने धुरंधर की सफलता पर उन्हें बधाई दी थी। तस्वीर में दोनों बॉक्सर की तरह पोज देते नजर आ रहे थे। टेरी क्रूज अगली बार एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी PAW Patrol: The Dino Movie में नजर आएंगे। कैल ब्रंकर द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में मैककेना ग्रेस, जेनिफर हडसन, फॉर्च्यून फेमस्टर, स्नूप डॉग, बिल नाइ और जमीला जमील भी अहम किरदारों में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है।