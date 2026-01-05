Critics Choice Awards Winners 2026: टिमोथी चालमेट और जेसी बकले बने बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस, देखिए विनर्स की लिस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हाल ही में क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स के विनर्स लिस्ट की अनाउंसमेंट हुई।
4 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया के सांता मोनिका के बार्कर हैंगर में 31वां क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ। इस अवॉर्ड समारोह में साल 2025 की बेस्ट फिल्म और वेब सीरीज के साथ-साथ कलाकारों को उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया।
क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स 2026 की विनर्स लिस्ट
इस साल किन कलाकारों को सम्मानित किया गया और किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला, यहां देखिए क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की पूरी लिस्ट।
- बेस्ट एक्टर- टिमोथी चालमेट (मार्टी सुप्रीम मूवी)
- बेस्ट एक्ट्रेस- जेसी बकले (हैमनेट)
- बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म- द सीक्रेट एजेंट
- बेस्ट डायरेक्टर- पॉल थोमस एंडर्सन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
- बेस्ट पिक्चर - वन बैटल आफ्टर अनदर
- बेस्ट ड्रामा सीरीज- द पिट
- बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज- रिया सीहोर्न (प्लूरिबस)
- बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज- नोआ वाइल (द पिट)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- एमी मेडिगन (वेपंस)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- जैकब एलोर्डी (फ्रेंकस्टीन)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज- ट्रैमेल टिलमैन (सेवरेंस)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज- कैथरीन लानासा (द पिट)
- बेस्ट कॉमेडी सीरीज- द स्टूडियो
- बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज- जीन स्मार्क (हैक्स)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज- इक बैरिनहोल्ट्ज (द स्टूडियो)
- बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज- सेठ रोजन (द स्टूडियो)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज- जेनेल जेम्स (एबॉट एलिमेंट्री)
- बेस्ट टॉक शो- जिमी किमेल लाइव
- बेस्ट लिमिटेड सीरीज- एडोलसंस
- बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज और मूवी मेड फॉर टेलीविजन- सारा स्नूक (ऑल हर फॉल्ट)
- बेस्ट एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज और मूवी मेड फॉर टेलीविजन- स्टीफन ग्राहम (एडोलसंस)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज और मूवी मेड फॉर टेलीविजन- ओवन कूपर (एडोलसंस)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज और मूवी मेड फॉर टेलीविजन- एरिन डोहर्टी (एडोलसंस)
- बेस्ट यंग एक्टर/एक्ट्रेस- माइल्स कैटन (सिनर्स)
- बेस्ट एनिमेटेड फीचर- केपॉप डेमोन हंटर्स
- बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले- रयान कूगलर (सिनर्स)
