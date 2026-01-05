Critics Choice Awards Winners 2026: टिमोथी चालमेट और जेसी बकले बने बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस, देखिए विनर्स की लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हाल ही में क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स के विनर्स लिस्ट की अनाउंसमेंट हुई।

4 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया के सांता मोनिका के बार्कर हैंगर में 31वां क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ। इस अवॉर्ड समारोह में साल 2025 की बेस्ट फिल्म और वेब सीरीज के साथ-साथ कलाकारों को उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया।