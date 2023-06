Zara Hatke Zara Bachke Collection Day 27: सत्यप्रेम की कथा के आते ही हुई ZHZB की छुट्टी, लाखों में पहुंची कमाई

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 27 सारा अली खान और विक्की कौशल की रॉम कॉम जरा हटके जरा बचके को सिनेमाघरों 27 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है कमाई के मामले में ये करोड़ों से घटकर लाखों में पहुंच चुकी है। आज रिलीज हो चुकी सत्यप्रेम की कथा से ZHZB को कड़ी टक्कर मिलने वाली है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 27: सारा अली खान और विक्की कौशल स्टारर जरा हटके जरा बचके के बॉक्स ऑफिस पर आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। भारत में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट जारी है। ZHZB के लिए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। 27वें दिन ही फिल्म की कमाई करोड़ों से घटकर लाखों में पहुंच गई है। जरा हटके जरा बचके गिन रही आखिरी सांस ZHZB एक ऐसे जोड़े के बारे में है जो अपने परिवार से दूर रहने के लिए अपना खुद का घर चाहते हैं। उन्हें एक फ्लैट पाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का उपयोग करने के लिए तलाक मिलता है। जरा हटके जरा बचके 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की। लाखों में पहुंचीं कमाई लक्ष्मण उतेकर की इस फिल्म को दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शन मिले। 27वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 90 लाख रुपये की कमाई की। भारत में 27 दिनों का कुल कलेक्शन लगभग 82 करोड़ रुपये है। जरा हटके जरा बचके को 28 जून को कुल मिलाकर 10.66 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी मिली थी। सत्य प्रेम की कथा से मिलेगी तगड़ी टक्कर 29 जून को ईद के दिन कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी की सत्यप्रेम की कथा रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म की रॉम कॉम है। ऐसे में ZHZB को इससे तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। रिलीज के चौथे हफ्ते में फिल्म का डिब्बा गोल होता नजर आ रहा है। लोगों को पसंद आई ये रॉम कॉम इंदौर के छोटे से शहर में स्थापित, जरा हटके जरा बचके की कहानी दो प्रेमियों, कपिल (विक्की कौशल) और सौम्या (सारा अली खान) पर आधारित है, जो एक-दूसरे के प्यार में पागल हैं। अपनी शादी के बाद, वे कपिल के परिवार के साथ रहते हैं। पूरे फैमिली के बीच रोमांस करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है।

