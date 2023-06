Zara Hatke Zara Bachke Box Office Day 26: 100 करोड़ से इतनी दूर विक्की-सारा की ZHZB, 'आदिपुरुष' से कड़ी टक्कर

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Day 26 Collection विक्की कौशल और सारा अली खान स्टारर जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस पर आदिपुरुष को कड़ी टक्कर दे रही है। 25 दिन के बाद भी इस फिल्म के लिए लोगों में दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जानिए मंगलवार को सारा अली खान-विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की।

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Day 26 Vicky Kaushal Sara Ali Khan Starrer Give Tough Fight to Adipurush/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights 100 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस इतनी दूर है 'जरा हटके जरा बचके' सारा -विक्की की फिल्म 'आदिपुरुष' को बॉक्स ऑफिस पर दे रही है कड़ी टक्कर 25 दिन में फिल्म का इंडिया और वर्ल्डवाइड हुआ इतना कलेक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। Zara Hatke Zara Bachke Box Office Day 25: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तीन अलग-अलग जॉर्नर की फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। आदिपुरुष की जहां 12वें दिन ही हालत पस्त हो चुकी है और सिनेमाघरों में फिल्म को ऑडियंस नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान और विक्की कौशल के मिडिल क्लास परिवार की कहानी से दर्शक खुद को काफी कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनकी फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' 25वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है और अब लक्ष्मण उतेरकर के निर्देशन में बनी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। 'जरा हटके जरा बचके' 100 करोड़ से बस इतनी दूर 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'जरा हटके जरा बचके' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 25 दिन बीत चुके हैं। शुरुआत से ही विक्की-सारा की फिल्म हर दिन 2 से 3 करोड़ का ही बिजनेस कर रही है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चलते हुए बाजी मार रही है। मंगलवार को आदिपुरुष ने सिंगल डे पर जहां 1.06 करोड़ की टोटल कमाई की, तो वहीं सारा अली खान और विक्की कौशल स्टारर फिल्म ने 'आदिपुरुष' को कड़ी टक्कर देते हुए सिंगल डे पर 99 लाख की कमाई की है। 'जरा हटके जरा बचके' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक टोटल 80 करोड़ की नेट कमाई की है, जबकि ग्रॉस इस फिल्म ने 94 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वर्ल्डवाइड सारा-विक्की की फिल्म का रहा ऐसा हाल आपको बता दें जहां आजकल कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज करते हुए सभी भाषाओं में डब होकर हर तरह की ऑडियंस के बीच पहुंच रही है, तो वहीं 'जरा हटके जरा बचके' को सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इंडिया में तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन धीमा है। दुनियाभर में 25 दिनों में फिल्म ने टोटल 104.9 करोड़ की कमाई की है। आपको बता दें कि सारा अली खान और विक्की कौशल की 'जरा हटके, जरा बचके' पहली फिल्म थी, जिसमें इनकी जोड़ी फैंस को देखने को मिली। सारा अली खान को सौम्या चावला और कपिल की जोड़ी ने प्रेम कहानी से फैंस का दिल जीत लिया।

Edited By: Tanya Arora