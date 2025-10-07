Kantara Chapter 1 के कब्जे में आया पूरा बॉक्स ऑफिस, 5 कारणों से मस्ट वॉच बन गई साउथ फिल्म

Kantara Chapter 1 Collection कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाए हुए हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से ये मूवी मस्ट वॉच बन गई है और कैसे धुआंधार कमाई कर रही है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 को हाल ही में पैन-इंडिया रिलीज किया गया है। मूल रूप से कन्नड़ भाषा की ये मूवी हिंदी बेल्ट की ऑडियंस का भी भरपूर मनोरंजन कर रही है। नॉर्थ स्टेट्स के सिनेमाघरों में कांतारा 1 के शो हाउसफुल जा रहे हैं। यही कारण है जो ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) स्टारर ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई है।

ऐसे में हम आपको कांतारा चैप्टर 1 की सफलता का राज बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसकी भी जानकारी देंगे कि किन 5 कारणों से ये मूवी बंपर तरीके से बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है।

ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रीक्वल साल 2022 में ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में कांतारा फिल्म की शुरुआत हुई थी। उस साल 16 करोड़ के बजट में बनी कांतारा ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ का कारोबार कर इतिहास रचा था। फिल्म का स्टोरी प्लॉट इतना बेहतरीन था कि अब इसको प्रीक्वल के तौर पर पेश किया गया है। कांतारा चैप्टर 1 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज रहा, वह इसका सक्सेस का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

फोटो क्रेडिट- एक्स स्टार कास्ट का काम पैसा वसूल किसी भी फिल्म की सफलता के तार शानदार कहानी के अलावा स्टार कास्ट की लाजवाब एक्टिंग से जुड़े रहते हैं। कांतारा के प्रीक्वल में ये बखूबी देखने को मिला है। सिर्फ ऋषभ शेट्टी ही नहीं बल्कि रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया जैसे कई कलाकारों ने फिल्म में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है।

फोटो क्रेडिट- एक्स क्लाईमैक्स खड़े कर देगा रौंगेटे कांतारा चैप्टर-1 का क्लाईमैक्स इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने इसके आखिरी सीन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। साथ ही में पूरी फिल्म की कहानी एक झटके में कैसे बदलती है, वह वाकई दर्शनीय है।