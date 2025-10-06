Kantara Chapter 1 Collection Day 5: मंडे टेस्ट में पास या फेल Rishab Shetty की फिल्म? चौंकाने वाला है रिजल्ट
Kantara Chapter 1 Collection Day 5 ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दो दिनों में ही सेंचुरी मार दी थी और पहले वीकेंड पर भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है। संडे को फिल्म ने 63 करोड़ रुपये की धुआंधार कमाई की। आइए जानते हैं सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आए दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कारनामें स्थापित कर रही है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और अपनी बेहतरीन स्टोरीटेलिंग के दम पर फिल्म दर्शकों को थिएटर में तक खींचने में कामयाब हुई है। पढ़ें सोमवार को फिल्म का कितना कलेक्शन हुआ।
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने अपने पहले सोमवार को अब तक ₹22.68 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म की 5 दिन की टोटल कमाई ₹247.93 करोड़ हो गई है। सोमवार के अंत तक फिल्म के ₹250 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है।
कंटारा चैप्टर 1 ने गुरुवार को ₹61.85 करोड़ से शुरुआत की और अपने पहले वीकेंड में भी अच्छी कमाई की। पिछले कुछ दिनों में, इसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है। फिल्म ने रिलीज के दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।
कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड कलेक्शन
वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 326 करोड़ की कमाई कर ली है जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 55 करोड़ रुपये है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 270.25 करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा चार दिनों के कलेक्शन तक का है पांचवें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।
कंतारा चैप्टर 1 पहली फिल्म की घटनाओं से एक हजार साल पहले की कहानी है। यह कंतारा के जंगली गांव और पड़ोसी राज्य कदंब के बीच संघर्ष की कहानी है। कंतारा का एक योद्धा, बर्मे (ऋषभ शेट्टी), कुलशेखर (गुलशन देवैया) से लड़ता है, जो उनकी जमीन का शोषण और उस पर राज करने की कोशिश करता है।
ऋषभ के अलावा, फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी हैं। 2022 में रिलीज हुई कंतारा एक सुपरहिट रही थी, जिसने ₹15 करोड़ के बजट में दुनिया भर में ₹400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ है जो कि वसूल हो गया है।
