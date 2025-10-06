Kantara 1 vs SSKTK: साउथ और बॉलीवुड की जंग में किसने मारी बाजी? ओपनिंग वीकेंड पर कमाई में अव्वल निकली ये फिल्म
Kantara vs Sunny Sanskari कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म को दशहरा के मौके पर एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। दोनों फिल्म के ओपनिंग वीकेंड की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि साउथ और बॉलीवुड में कमाई में कौन अव्वल निकला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 (SSKTK vs Kantara Chapter 1) के बीच इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर महा क्लैश देखने को मिला। एक तरफ बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी और दूसरी तरफ साउथ सिनेमा की माइथोलॉजिकल थ्रिलर, दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।
अब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज को ओपनिंग वीकेंड का समय बीत गया है। इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में दोनों मूवीज में से किसने बाजी मारी है।
कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी में से कौन बना विनर?
2 अक्टूबर को इन दोनों फिल्मों को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। गौर किया वरुण धवन स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट की तरफ तो सैकनिल्क के अनुसार रिलीज के 4 दिन में ये रोमांटिक कॉमेडी हिंदी फिल्म अब तक 30 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर पाई है, जोकि फेस्टिव सीजन के आधार पर औसत प्रदर्शन है।
फोटो क्रेडिट- एक्स
इसके अलावा दूसरी तरफ नजर डाली जाए ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1 के चार दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो अकेले हिंदी भाषा में इस मूवी की कमाई 73.5 करोड़ की हो गई है, जो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से तुलना में दोगुनी है।
फोटो क्रेडिट- एक्स
इस हिसाब से ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस क्लैश के मामले में कन्नड़ फिल्म कांतारा 1 बाजी मारी है। साउथ का दबदबा बॉलीवुड पर भारी पड़ा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांतारा अन्य कई फिल्मों की भी रिकॉर्ड तोड़ देगी।
कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी हिंदी कलेक्शन ग्राफ
|कांतारा 1
|SSKTK
|18.5 करोड़
|9.25 करोड़
|12.5 करोड़
|5.5 करोड़
|19.5 करोड़
|7.5 करोड़
|23 करोड़
|7.75 करोड़
बता दें कि मूलरुप से कन्नड़ भाषा की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है और ये फिल्म महज 4 दिन में 223 करोड़ के पार पहुंच गई है।
