    Kantara Chapter 1 Collection Day 4: कई बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर लील गई कांतारा, कमाई में नहीं कोई मुकाबला

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:34 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Collection ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। फिल्म ने मात्र 4 दिनों में छावा जैसी फिल्मों को छोड़ कमाई के मामले में नए झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं अब चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है।

    कांतारा का चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty ) की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1 Collection) बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अपनी रिलीज के पहले तीन दिनों में फिल्म ने अपने कलेक्शन में करोड़ो की रकम जोड़ ली है। यह फिल्म साल 2022 की हिट कांतारा की प्रीक्वल है।

    कितना रहा चौथे दिन का कलेक्शन?

    कांतारा ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 61.85 करोड़ की ओपनिंग ली थी। इसके बाद दूसरे दिन वर्किंग डे होने की वजह से कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली लेकिन फिर भी ये कई अन्य फिल्मों के कलेक्शन से कई ज्यादा है। दूसरे दिन मूवी ने 45.4 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन इसने फिर रफ्तार पकड़ी औक कलेक्शन 55 करोड़ पहुंच गया। वहीं अब चौथे दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी आ चुके हैं। सैक्निल्क के मुताबिक चौथे दिन मूवी 50.37 कोरड़ रुपये का कलेक्शन कर लेगी। इस हिसाब से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 212.62 करोड़ रुपये हो गया है।

    इन फिल्मों को कांतारा चैप्टर 1 ने छोड़ा पीछे

    पहले भाग की तरह,'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1' भी पूरे भारत में सफल रही है। इसे कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। खासकर हिंदी बेल्ट में फिल्म का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। फिल्म ने कई हिट मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में बॉलीवुड से 'छावा' 'सैयारा' और मलयालम सिनेमा से थुडारम और लोका चैप्टर 1 आदि शामिल हैं।

    क्या है कांतारा की कहानी?

    कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी पहली फिल्म की घटनाओं से एक हजार साल पहले की कहानी पर आधारित है। ऋषभ के अलावा, फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी हैं। यह फिल्म संरक्षक देवता पंजुर्ली दैव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक आदिवासी समुदाय और एक अत्याचारी राजा के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। 

    इसके अलावा 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। इस दौरान लेखक-निर्देशक और मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी, अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत और निर्माता चालुवे गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। यह विशेष स्क्रीनिंग फिल्म के उल्लेखनीय सफर और बॉक्स ऑफिस सफलता में एक और मील का पत्थर साबित होगी।

