Kantara Chapter 1 Worldwide: झुकेगा नहीं कांतारा! 10 साल पुरानी फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड, 5 दिन में दोगुनी कमाई

Kantara Chapter 1 Collection ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा-चैप्टर 1 ने दशहरा पर आते ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था और तकरीबन 11 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे। हालांकि अब विदेशों में भी फिल्म ने तबाही मचाते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से दो गुना ज्यादा कमाई के साथ 10 साल पहले आई फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2022 में रिलीज हुई 'कांतारा' को भले ही बॉक्स ऑफिस पर एक लंबे समय के बाद सराहना मिली थी और कहानी लोगों तक पहुंच पाई थी, लेकिन इसके प्रीक्वल ने तो आते ही न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि वर्ल्डवाइड भी गदर मचा दिया था।

पहले दिन दशहरे के मौके पर 60 करोड़ से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली इस मूवी ने देखते ही देखते वर्ल्डवाइड 125 करोड़ कमाकर अपना पूरा का पूरा फिल्म पर लगाया गया बजट रिकवर कर लिया था। हालांकि, अब भी ऋषभ शेट्टी की इस मूवी को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि 'कांतारा चैप्टर 1' ने महज 5 दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड 10 साल पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है और साथ ही बजट से दोगुनी कमाई की है।

सोमवार तक 'कांतारा चैप्टर-1' का भरा खाता कांतारा चैप्टर 1 का हाइप तभी बन गया था, जब इसका पहला पोस्टर आया था। छोटे से टीजर ने तो इंडिया के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों के अंदर इस फिल्म को देखने की बेताबी बढ़ा दी थी। इस फिल्म को विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया। जहां सिर्फ अमेरिका में ही ऋषभ शेट्टी की मूवी ने डॉलर्स में (2,411,057$) कमाए, जो इंडियन रुपीज के मुताबिक, 21 करोड़ 39 लाख के आसपास है।