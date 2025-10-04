Diwali Box Office: इस दीवाली टूटेगा 10 साल पुराना रिकॉर्ड, इस बार नहीं खेला 3 सुपरस्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर दांव

दीवाली की धूम पूरे देश में देखने को मिलती है। ये फेस्टिवल बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी बेहद खास होता है क्योंकि हर साल इस मौके पर कोई न कोई सुपरस्टार अपनी फिल्म रिलीज जरूर करता है। यहीं वह अवसर होता है जब किसी फिल्म से कमाई की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। हालांकि 10 साल बाद एक बड़ा रिकॉर्ड इस दीवाली पर टूटने जा रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर बॉक्स ऑफिस को टेकओवर करने के लिए सितारे हमेशा बेकरार रहते हैं। हर किसी की ये कोशिश होती है कि उनकी फिल्म इस फेस्टिवल पर जरूर आए, क्योंकि रोशनी से जगमगाने वाला दीवाली एक ऐसा त्यौहार है, जिसमें सबसे लंबी छुट्टियां पड़ती हैं, जिसकी वजह से फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई के पूरे चांस होते हैं।

हालांकि, इस बार ऑडियंस के दिलों के साथ-साथ पिछले 10 साल का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल स्क्रीन पर इन तीन सुपरस्टार्स की एक भी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है। कौन हैं ये 3 सुपरस्टार जो दीवाली पर बॉक्स ऑफिस को करते हैं मालामाल, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

इन 3 सुपरस्टार्स के बिना दीवाली पर सूना है थिएटर? हर स्टार्स ने अपने फेस्टिवल्स बांधे हुए हैं। सलमान खान जहां अधिकतर ईद पर आते हैं, तो वहीं आमिर खान की कोशिश क्रिसमस पर आने की होती है। दीवाली पर पिछले 10 सालों में 15 फिल्में आई हैं, जिसमें से 11 सुपरहिट साबित हुई हैं। ये 15 फिल्में सिर्फ 3 सुपरस्टार्स की हैं, जो इस फेस्टिवल के असली 'बाजीगर' हैं।

10 सालों में इन 8 रहीं हिट और 5 हुईं फ्लॉप 2015 से लेकर 2024 तक जो फिल्में दीवाली के मौके पर आईं हैं, उनमें कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं, चलिए आपको उसकी लिस्ट भी बता देते हैं। दीवाली पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो, और टाइगर 3 हैं। वहीं अजय देवगन की शिवाय, गोलमाल अगेन, सिंघम अगेन और थैंकगॉड है। अक्षय कुमार की दीवाली रिलीज फिल्मों में हाउसफुल 4, सूर्यवंशी, रामसेतु शामिल हैं।

इनके अलावा दीवाली के खास मौके पर रिलीज फिल्मों में 2018 में आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान, 2021 में रानी सैफ की 'बंटी बबली 2' और कार्तिक आर्यन की 2024 में भूल भुलैया 3 भी शामिल है। इनमें से 8 हिट हुईं और 5 फ्लॉप और 2 एवरेज रहीं। अब इनमें से कौन सी फिल्में हिट हुईं और कौन सी फ्लॉप, चलिए देखते हैं लिस्ट: