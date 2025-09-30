Language
    October Releases: दीवाली में बॉक्स ऑफिस पर होगा धूम-धड़ाका, 9 फिल्मों पर लगा 1000 करोड़ से ज्यादा का दांव

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:41 PM (IST)

    Upcoming October Releases सितंबर का महीना बागी 4 और जॉली एलएलबी 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर भले ही सुस्त रहा हो लेकिन अब अक्टूबर दीवाली के पटाखों की तरह काफी धमाकेदार होने वाला है। अगले महीने 9 बड़ी फिल्में थिएटर में दस्तक देंगी जिनसे 100 करोड़ की कमाई की उम्मीद लगाई जा सकती है।

    अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये 9 फिल्में/ फोटो- imdb

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि के साथ ही फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। जैसे ही नवदुर्गा के 9 दिन पूरे होंगे वैसे ही दशहरा और दीवाली की धूम शुरू हो जाएगी। ये त्यौहार सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में ही खुशियां नहीं भरते हैं, बल्कि बॉलीवुड सितारों के लिए भी फेस्टिव सीजन बेहद खास होता है, क्योंकि इन मौकों पर ही वह अपनी फिल्मों को रिलीज करने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

    बागी 4- जॉली एलएलबी 3 के साथ सितंबर के महीने में उम्मीद के मुताबिक भले ही बहार न आई हो, लेकिन अक्टूबर में तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि थिएटर में एक नहीं, बल्कि 9 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी, जिनसे बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद है। कौन-कौन सी हैं ये फिल्में, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पूरी लिस्ट:

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari)

    अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे पहले वरुण धवन-जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है, जिसके गाने पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में आएगी। 

    कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1)

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी संग पंगा लेने के लिए ऋषभ शेट्टी भी 'कांतारा' चैप्टर 1 के साथ सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। उनकी फिल्म 'कांतारा' ने ग्लोबली 400 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था, जिसके बाद इस फिल्म के प्रीक्वल से तो दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। 

    वैम्पायर सांगा (Vampire Saga)

    वैम्पायर सागा निर्देशक जुबेर के खान ने बनाई है, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जिसमें अब्दुल अदनान, जुबेर के खान, सना सुल्तान, बुशरा शेख, चेतन हंसराज, मुश्ताक खान, राजकुमार कनौजिया, अरुण बख्शी, मनीष खन्ना, शीला शर्मा और कई अन्य शामिल हैं। इसकी कहानी एक पिशाचनी मंडल की है। मूवी 11 अक्टूबर को हिंदी भाषा में थिएटर्स में रिलीज होगी। 

    भोगी (Bhogi)

    भोगी तेलुगु भाषा में बनी 960 के दशक के उत्तरार्ध में उत्तरी तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा के पास की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी है, जिसमें अनुपमा परमेश्वरन और डिंपल हयाती ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म मुख्य रूप से तेलुगु में बनी है, लेकिन इसे पांच भाषाओं में 14 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, जिनमें से एक हिंदी है। 

    डूड (Dude)

    डूड एक तमिल भाषा में बनी रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन, ममिता बैजू, आर सरथकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये मूवी मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी है, जो इससे पहले जाट और पुष्पा 2 जैसी फिल्में दे चुके हैं। ये फिल्म 17 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। 

    बिसोन (Bison)

    बिसोन एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मारी सेल्वाराज ने किया है। ये तमिल भाषा में बनी फिल्म है जिसमें ध्रुव विक्रम, अनुपमा परमेश्वरम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 17 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। 

    एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane ki Deewaniyat)

    'सनम तेरी कसम' के बाद हर्षवर्धन राणे फिर से रोमांटिक फिल्म के साथ लौट रहे हैं। इस बार उनकी जोड़ी मावरा होकेन की जगह सोनम बाजवा संग बनने वाली है। उनकी आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर 2025 को दीवाली के मौके पर रिलीज होगी। 

    थामा (Thamma)

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 के अलावा थामा भी अक्टूबर के महीने की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। मैडॉक बैनर तले बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' से दर्शकों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बीते दिनों ही श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना स्टारर ये मूवी 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

    बाहुबली-द एपिक (Bahubali The Epic)

    एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी प्रभास और राणा दगुबाती स्टारर फिल्म 'बाहुबली' एक बार फिर से थिएटर्स में लौट रही है। इस बार दर्शकों को ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?, उन्हें 3 घंटे की मूवी में ही पूरी कहानी दिख जाएगी। इस फिल्म के साथ 31 अक्टूबर को महीने का एंड होगा। 

