Mission Impossible 7 Box Office Day 8: टॉम क्रूज की MI 7 की रुकी रफ्तार, 8वें दिन बिजनेस में आई गिरावट

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 8 टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन लगातार बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही शानदार ओपनिंग की थी लेकिन अब फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आने लगी है। हालांकि वीकेंड पर मिशन इम्पॉसिबल 7 का बिजनेस एक बार फिर बढ़ सकता है।

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 8

HighLights बुधवार को गिरा कलेक्शन ओपनिंगग बिजनेस था शानदार 100 करोड़ की ओर बढ़ती फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 8: टॉम क्रूज की फिल्म मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन ने थिएटर्स में 8 दिनों का सफर तय कर लिया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक शानदार परफॉर्मेंस देती आई है। मिशन इम्पॉसिबल 7 के कलेक्शन में पिछले कुछ दिनों से वर्क डेज होने की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि, कलेक्शन में वीकेंड आने तक एक बार फिर उछाल आने की उम्मीद है। मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन ने ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन किया। इसके साथ ही MI 7 टॉम क्रूज को भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग दिलाने वाली फिल्म बन गई। ओपनिंग रही शानदार मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 12 जुलाई को रिलीज के साथ देशभर में 12.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे दिन 8.75, तीसरे दिन 9.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वीकेंड पर की छप्परफाड़ कमाई मिशन इम्पॉसिबल 7 के अब वीकेंड पर किए गए बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को 9.15, शनिवार को 16 और रविवार को 17.3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वीकेंड पर MI 7 के बिजनेस ने जितनी छलांग लगाई, मंडे टेस्ट में उनती ही तेजी से नीचे भी आ गई। बुधवार को कमाए कितने करोड़ सोमवार को फिल्म का कलेक्शन गिरकर 5 करोड़ पर सिमट गया। मिशन इम्पॉसिबल 7 ने इसके बाद थोड़ी और गिरावट देखी। फिल्म ने मंगलवार को 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया। अब बुधवार के बिजनेस की बात करें तो Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की कमाई में न ज्यादा गिरावट और न ही ज्यादा उछाल आई। 100 करोड़ की ओर बढ़ती फिल्म शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मिशन इम्पॉसिबल 7 ने 19 जुलाई को भारत में लगभग 4 करोड़ का नेट बिजनेस किया। इसके साथ ही मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 76.85 करोड़ हो गया है। फिल्म इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो जल्द 100 करोड़ भी कमा लेगी।

