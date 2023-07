Mission Impossible 7 Box Office Day 1: टॉम क्रूज की फिल्म ने की बंपर ओपनिंग, 10 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 1 हॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन चर्चा में बनी हुई है। बीते दिन फिल्म को दुनियाभरों के थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। अब ट्रेड एनालिस्ट फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के बिजनेस पर नजर बनाए हुए है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर करोड़ों में बिजनेस किया है।

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 1, Twitter

HighLights MI 7 ने पहले दिन कमाए करोड़ों एडवांस बुकिंग में बेचे लाखों टिकट कई भाषाओं में रिलीज हुई MI7

नई दिल्ली, जेएनएन। MI 7 Mission Impossible – Dead Reckoning Part One Box Office Collection Day 1: टॉम क्रूज की एक्शन एडवेंचर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल दुनियाभर में तगड़ी फैन फॉलोइंग रखती है। फिल्म की सातवीं सीरीज का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस बीच बीते दिन मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन रिलीज कर दी गई है। अब फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है। कई भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन साल 2023 की मच अवेटेड फिल्म है। फिल्म को भारत में हिंदी और इंग्लिश के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। एडवांस बुकिंग में बेचे लाखों टिकट मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन ने एडवांस बुकिंग में अच्छा परफॉर्म किया था। फिल्म की एडवांस बुकिंग 5 जुलाई को शुरू हुई थी और 11 जुलाई तक चली थी। मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन ने पांच दिनों में करोड़ों के टिकट रिलीज के पहले ही बेच लिए थे। MI 7 ने पहले दिन कमाए इतने करोड़ मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, मिशन इम्पॉसिबल 7 ने ओपनिंग डे पर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ के साथ खाता खोला है। ये शुरुआती आंकड़े है, इनमें फेरबदल संभव है। फिल्म की दमदार स्टार कास्ट मिशन: इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन का डायरेक्शन क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने किया है। फिल्म में टॉम क्रूज के साथ पोम क्लेमेंटिएफ, विंग रेम्स, साइमन पेग, रेबेका फर्ग्यूसन, वैनेसा किर्बी और हेनरी कजर्नी भी हैं। इसे पैरामाउंट पिक्चर्स और स्काईडांस ने प्रेजेंट किया है। मिशन इम्पॉसिबल में हमेशा की तरह टॉम क्रूज एक बार फिर जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ हेले एटवेल ने भी फिल्म में कुछ चौंका देने वाले स्टंट किए हैं।

Edited By: Vaishali Chandra