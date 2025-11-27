Mastiii 4 Box Office Day 6: पाई-पाई के लिए तरसी मस्ती 4, वीक डे में एडल्ट कॉमेडी का हुआ बुरा हाल
Mastiii 4 Collection Day 6:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 Box Office Collection Day 4: हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर मिलाप जावेरी की एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 इन दिनों थिएटर्स में जारी है। माना जा रहा था कि मस्ती फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज की तरह मस्ती 4 भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वीक डे में बंपर कलेक्शन के मामले में मस्ती 4 संघर्ष कर रही है।
इसका अंदाजा आप मस्ती 4 के रिलीज के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि बुधवार को इस मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।
पाई-पाई को तरसी मस्ती 4
एडल्ट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी के तौर पर मस्ती के पिछले 3 पार्ट्स ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। लेकिन मस्ती 4 इस मामले में फेल होती नजर आ रही है। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे खास रिव्यू नहीं मिले हैं, जो इसकी कम कमाई का बड़ा कारण माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Mastiii 4 Box Office: मंडे टेस्ट में मस्ती 4 पास हुई या फेल! कमाई के आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के छठे दिन मस्ती 4 ने करीब 1.15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की इस मूवी के लिए काफी कम आंका जा रहा है। बजट के मुकाबले अभी मस्ती 4 काफी पीछे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की कुल लागत 50 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है। इस आधार पर मस्ती 4 कमर्शियल तौर पर सफल होने से कोसों दूर है।
मस्ती 4 पर डे कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 2.75 करोड़
दूसरा दिन- 2.75 करोड़
तीसरा दिन- 3 करोड़
चौथा दिन- 1.60 करोड़
पांचवा दिन- 1.60 करोड़
छठा दिन- 1.15 करोड़
टोटल- 12.85 करोड़
इस तरह से रिलीज से पहले दिन से लेकर अब तक मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती नजर आई है। कुल मिलाकर फिल्म का प्रदर्शन औसतन रहा है।
यह भी पढ़ें- Mastiii 4 Collection Day 5: मस्ती 4 ने मंगल को खेला कमाई का दंगल, कलेक्शन में अचानक आया बंपर उछाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।