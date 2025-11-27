Mastiii 4 Box Office Day 6: पाई-पाई के लिए तरसी मस्ती 4, वीक डे में एडल्ट कॉमेडी का हुआ बुरा हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 Box Office Collection Day 4: हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर मिलाप जावेरी की एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 इन दिनों थिएटर्स में जारी है। माना जा रहा था कि मस्ती फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज की तरह मस्ती 4 भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वीक डे में बंपर कलेक्शन के मामले में मस्ती 4 संघर्ष कर रही है।

