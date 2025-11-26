Mastiii 4 Collection Day 5: मस्ती 4 ने मंगल को खेला कमाई का दंगल, कलेक्शन में अचानक आया बंपर उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 Box Office Collection Day 4: हाल ही में सिनेमाघरों में फिल्म मस्ती 4 को रिलीज किया गया है। आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय जैसे सितारों से सजी मल्टी स्टारर फिल्म मस्ती 4 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

ओपनिंग वीकेंड तक ठीकठाक कारोबार करने वाली इस एडल्ट कॉमेडी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में रिलीज के पांचवे दिन सुधार देखने को मिला है। एक तरह से कहा जाए तो मंगलवार को मस्ती 4 ने कमाई का असली दंगल खेला है। आइए जानते हैं कि 5वें दिन मस्ती 4 ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है।

पांचवे दिन मस्ती 4 ने किया इतना कलेक्शन 21 नवंबर को मस्ती 4 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। मस्ती फ्रेंचाइजी की इस चौथी किस्त को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं, माना जा रहा था कि ये मूवी कमर्शियल तौर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल मस्ती 4 संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिलीज के पांचवे दिन मस्ती 4 ने कमाई के मामले में अपनी दावेदारी पेश की है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार मस्ती 4 ने मंगलवार को करीब 1.60 करोड़ का कारोबार किया है, जो सोमवार की तुलना में बराबर है।