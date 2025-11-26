Mastiii 4 Collection Day 5: मस्ती 4 ने मंगल को खेला कमाई का दंगल, कलेक्शन में अचानक आया बंपर उछाल
Mastiii 4 Box Office Collection: एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 इन दिनों सिनेमाघरों में जारी। बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखाने वाली मस्ती 4 की कमाई में रिलीज के पांचवे दिन सुधार देखने को मिला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 Box Office Collection Day 4: हाल ही में सिनेमाघरों में फिल्म मस्ती 4 को रिलीज किया गया है। आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय जैसे सितारों से सजी मल्टी स्टारर फिल्म मस्ती 4 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।
ओपनिंग वीकेंड तक ठीकठाक कारोबार करने वाली इस एडल्ट कॉमेडी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में रिलीज के पांचवे दिन सुधार देखने को मिला है। एक तरह से कहा जाए तो मंगलवार को मस्ती 4 ने कमाई का असली दंगल खेला है। आइए जानते हैं कि 5वें दिन मस्ती 4 ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है।
पांचवे दिन मस्ती 4 ने किया इतना कलेक्शन
21 नवंबर को मस्ती 4 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। मस्ती फ्रेंचाइजी की इस चौथी किस्त को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं, माना जा रहा था कि ये मूवी कमर्शियल तौर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल मस्ती 4 संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिलीज के पांचवे दिन मस्ती 4 ने कमाई के मामले में अपनी दावेदारी पेश की है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार मस्ती 4 ने मंगलवार को करीब 1.60 करोड़ का कारोबार किया है, जो सोमवार की तुलना में बराबर है।
यानी पांचवे दिन मस्ती 4 के बिजनेस में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है और ये इस बात की गवाही है कि फिलहाल मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। मंगलवार के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस एडल्ट कॉमेडी की टोटल कमाई 12 करोड़ के आस-पास पहुंच गई है।
जिस रफ्तार से फिलहाल मस्ती 4 आगे बढ़ रही है, उस आधार पर जल्द ही ये फिल्म 20 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। उसके लिए मस्ती 4 को इसी तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के प्रदर्शन को जारी रखना होगा।
मस्ती 4 कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 2.75 करोड़
दूसरा दिन- 2.75 करोड़
तीसरा दिन- 3 करोड़
चौथा दिन- 1.60 करोड़
पांचवा दिन- 1.60 करोड़
टोटल- 11.70 करोड़
