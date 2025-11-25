Mastiii 4 Box Office: मंडे टेस्ट में मस्ती 4 पास हुई या फेल! कमाई के आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 (Mastiii 4) इन दिनों सिनेमाघरों में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। उम्मीद के मुताबिक मस्ती 4 को बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ठीकठाक शुरुआत मिली। ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मंडे टेस्ट में अपना दमखम दिखाने के लिए मस्ती 4 के सामने बड़ी चुनौती रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवार को आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्टारर मस्ती 4 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस (Mastiii 4 Box Office Collection Day 4) पर कितने करोड़ का कारोबार करके दिखाया है। रिलीज के चौथे दिन मस्ती 4 का कलेक्शन बीते शुक्रवार को मस्ती 4 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर पहले तीन दिनों में कमाई करके दिखाई। ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर मस्ती 4 को अग्नि परीक्षा से गुजरना था और इस मामले में ये मूवी सफल हुई है या नहीं उसका अंदाजा आप रिलीज के चौथे दिन के कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं।