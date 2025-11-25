Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mastiii 4 Box Office: मंडे टेस्ट में मस्ती 4 पास हुई या फेल! कमाई के आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    Mastii 4 Collection Day 4: अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 को बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक शुरुआत मिली। लेकिन रिलीज के चौथे दिन मस्ती 4 के कलेक्शन का सारा गणित बदल गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म मस्ती 4  का कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 (Mastiii 4) इन दिनों सिनेमाघरों में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। उम्मीद के मुताबिक मस्ती 4 को बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ठीकठाक शुरुआत मिली। ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मंडे टेस्ट में अपना दमखम दिखाने के लिए मस्ती 4 के सामने बड़ी चुनौती रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवार को आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्टारर मस्ती 4 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस (Mastiii 4 Box Office Collection Day 4) पर कितने करोड़ का कारोबार करके दिखाया है। 

    रिलीज के चौथे दिन मस्ती 4 का कलेक्शन

    बीते शुक्रवार को मस्ती 4 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर पहले तीन दिनों में कमाई करके दिखाई। ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर मस्ती 4 को अग्नि परीक्षा से गुजरना था और इस मामले में ये मूवी सफल हुई है या नहीं उसका अंदाजा आप रिलीज के चौथे दिन के कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। 

    mastiii4 (1)

    यह भी पढ़ें- Mastiii 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 39 सेकेंड के अश्लील सीन्स और डायलॉग को किया कट?

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 1.50 करोड़ का कारोबार किया है, जोकि मंडे टेस्ट के लिहाज से काफी कम आंका जा रहा है। इसकी बड़ी वजह वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का निधन भी बताया जा रही  है, क्योंकि सोमवार का दिन सिनेमा जगत के लिए काला दिन रहा है। 

    mastii4

    इससे पहले शुरुआत के पहले तीन दिनों में कमाई के मामले में अपनी छाप छोड़ने वाली मस्ती 4 वीक डे में अब संघर्ष करती हुई देगी और इसका आगाज मंडे को हुए फिल्म के स्लो बिजनेस के जरिए हो गया। ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर पाएगी या फिर नॉन हॉलिडे में ही सिमट कर रह जाएगी। 

    मस्ती 4 का कलेक्शन प्रतिदिन के हिसाब से-

    • पहला दिन- 2.75 करोड़

    • दूसरा दिन- 2.75 करोड़

    • तीसरा दिन- 3 करोड़

    • चौथा दिन- 1.50 करोड़

    • कुल- 10 करोड़

    इस तरह से रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक मस्ती 4 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई के सिलसिले को बरकरार रखा है। 

    यह भी पढ़ें- Box Office: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4' किसके लिए शुभ रहा शनिवार, कलेक्शन देखकर खुली रह जाएंगी आंखें