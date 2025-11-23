Box Office: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4' किसके लिए शुभ रहा शनिवार, कलेक्शन देखकर खुली रह जाएंगी आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड फिल्मों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि शुक्रवार को रिलीज होने के बाद शनिवार और रविवार को हॉलीडे का फायदा फिल्मों को मिलता है लेकिन एक साथ दो फिल्में रिलीज हुई हों तो ये फायदा बंट भी जाता है। इस बार 21 नवंबर को फरहान अख्तर की 120 बहादुर और रितेश देशमुख की मस्ती 4 थिएटर्स में रिलीज हुई है। आइए जानते हैं दो दिनों में किसने बॉक्स ऑफिस पर बनाया दबदबा।

120 बहादुर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 सैकनिल्क के मुताबिक 120 बहादुर ने दूसरे दिन (शनिवार) को 4 करोड़ रुपये कमाए। वहीं इसके पहले दिन की कमाई 2.25 करोड़ रुपये रही। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 6.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

मस्ती 4 कलेक्शन डे 2 फिल्म में OG तिकड़ी रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी को फिर से साथ लाने वाली यह एडल्ट कॉमेडी सिनेमाघरों में बहुत पुरानी यादों के साथ आई। हालांकि मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मस्ती 4 ने पहले दिन ₹2.75 करोड़ कमाए, और यह फ्रैंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म 2.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये हो गया है।