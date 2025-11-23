Box Office: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4' किसके लिए शुभ रहा शनिवार, कलेक्शन देखकर खुली रह जाएंगी आंखें
Box Office: 21 नवंबर को मस्ती 4 और 120 बहादुर एक साथ थिएटर में रिलीज हुई है। जहां दोनों फिल्मों का जॉनर अलग-अलग है वहीं इनकी कमाई में भी फर्क देखने को मिला है। आइए जानते हैं किसने बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को बाजी मारी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड फिल्मों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि शुक्रवार को रिलीज होने के बाद शनिवार और रविवार को हॉलीडे का फायदा फिल्मों को मिलता है लेकिन एक साथ दो फिल्में रिलीज हुई हों तो ये फायदा बंट भी जाता है। इस बार 21 नवंबर को फरहान अख्तर की 120 बहादुर और रितेश देशमुख की मस्ती 4 थिएटर्स में रिलीज हुई है। आइए जानते हैं दो दिनों में किसने बॉक्स ऑफिस पर बनाया दबदबा।
120 बहादुर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
सैकनिल्क के मुताबिक 120 बहादुर ने दूसरे दिन (शनिवार) को 4 करोड़ रुपये कमाए। वहीं इसके पहले दिन की कमाई 2.25 करोड़ रुपये रही। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 6.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा '120 बहादुर' में रेजांग ला की लड़ाई दिखाई गई है, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और दो दिनों में 6.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का रोल किया है और फिल्म का दमदार सब्जेक्ट दर्शकों को पसंद आ रहा है।
मस्ती 4 कलेक्शन डे 2
फिल्म में OG तिकड़ी रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी को फिर से साथ लाने वाली यह एडल्ट कॉमेडी सिनेमाघरों में बहुत पुरानी यादों के साथ आई। हालांकि मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मस्ती 4 ने पहले दिन ₹2.75 करोड़ कमाए, और यह फ्रैंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म 2.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये हो गया है।
किसने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी?
साफ है 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रेस में मस्ती 4 से आगे चल रही है। फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा ‘120 बहादुर’ 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही लगातार बढ़त दिखा रही है। फिल्म की ओपनिंग धीमी थी, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि इसके दमदार सब्जेक्ट में दिलचस्पी इसे रफ़्तार पकड़ने में मदद कर रही है। रजनीश घई के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म रेजांग ला की लड़ाई को बड़े पर्दे पर लाती है, जिसमें अख्तर मेजर शैतान सिंह का रोल कर रहे हैं।
वहीं मस्ती 4 की पहचान एक खास कॉमेडी स्टाइल से हो गई है, जोरदार, सिचुएशनल गैग्स और वन-लाइनर्स से भरी हुई फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी ने काम किया है।
अब इंतजार है वीकेंड के कलेक्शन का क्योंकि संडे के दिन भी दोनों की कमाई में उछाल आ सकता है वहीं असली दौड़ तो सोमवार से शुरू होगी।
