KKPK 2 Collection Day 3: कछुए की चाल से आगे बढ़ी कपिल शर्मा की फिल्म, तीसरे दिन बदला कमाई का गणित
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection Day 3: कपिल शर्मा की कमबैक फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते फ्राइडे को कपिल शर्मा की लेटेस्ट फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद किस किसको प्यार करूं का ये सीक्वल आया है। कपिल की इस कमबैक मूवी से दर्शकों को काफी उम्मीद रही। मौजूदा समय में थिएटर्स में किस किसको प्यार करूं 2 ऑडियंस को हंसाने का काम कर रही है।
लेकिन बॉक्स ऑफिस पर किस किसको प्यार करूं 2 का संघर्ष अब भी जारी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के तीसरे दिन इस कॉमेडी मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।
किस किसको प्यार करूं 2 की तीसरे दिन की कमाई
रविवार का दिन कलेक्शन के लिहाज से किसी भी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होता है। फिर चाहें वो लेटेस्ट रिलीज हो या फिर उससे पहले से सिनेमाघरों में चल रही हो। कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 के लिए भी संडे नई सौगात लेकर आया है और मूवी की कमर्शियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है।
यह भी पढ़ें- Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Collection: क्या 'धुरंधर' के सामने टिक पाई कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी, पढ़ें कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के तीसरे दिन किस किसको प्यार करूं 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो मूवी के पिछले दो दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। संडे को फिल्म के कलेक्शन में बंपर उछाल देखने को मिला है, जिससे किस किसको प्यार करूं 2 के मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। हालांकि, अभी अपना बजट निकालने के लिए किस किसको प्यार करूं 2 को और भी बेहतरीन तरीके से कारोबार करके दिखाना पड़ेगा।
रिलीज के तीसरे दिन की इनकम को जोड़ दिया जाए तो अब किस किसको प्यार करूं 2 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि कमाई के ये आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, जो इसे एक सफल मूवी बनाने के लिए असरदार साबित हो।
कितना है किस किसको प्यार करूं 2 का बजट
कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 के बजट को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। उनके आधार पर बताया जाए तो इस कॉमेडी फिल्म की कुल लागत 30-35 करोड़ से आस-पास है, अगर फिल्म को सक्सेसफुल होना है तो इससे ज्यादा का बिजनेस करना होगा।
