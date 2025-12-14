KKPK 2 Collection Day 3: कछुए की चाल से आगे बढ़ी कपिल शर्मा की फिल्म, तीसरे दिन बदला कमाई का गणित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते फ्राइडे को कपिल शर्मा की लेटेस्ट फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद किस किसको प्यार करूं का ये सीक्वल आया है। कपिल की इस कमबैक मूवी से दर्शकों को काफी उम्मीद रही। मौजूदा समय में थिएटर्स में किस किसको प्यार करूं 2 ऑडियंस को हंसाने का काम कर रही है।

लेकिन बॉक्स ऑफिस पर किस किसको प्यार करूं 2 का संघर्ष अब भी जारी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के तीसरे दिन इस कॉमेडी मूवी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है। किस किसको प्यार करूं 2 की तीसरे दिन की कमाई रविवार का दिन कलेक्शन के लिहाज से किसी भी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होता है। फिर चाहें वो लेटेस्ट रिलीज हो या फिर उससे पहले से सिनेमाघरों में चल रही हो। कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 के लिए भी संडे नई सौगात लेकर आया है और मूवी की कमर्शियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है।

रिलीज के तीसरे दिन की इनकम को जोड़ दिया जाए तो अब किस किसको प्यार करूं 2 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि कमाई के ये आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, जो इसे एक सफल मूवी बनाने के लिए असरदार साबित हो।