Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: कांतारा का मंगल हुआ शुभ, 1 दिन में जला डाला इन 11 फिल्मों का सिंहासन
ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। इंडिया में धूम धड़ाका करने वाली इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म ने ग्लोबली 11 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसमें पवन कल्याण की ओजी (OG Movie) भी शामिल है। मंगलवार को 1 दिन में मूवी ने कितने करोड़ कमाए चलिए देखते हैं
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। होम्बले फिल्म प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यश की फिल्म केजीएफ से शुरू हुआ उनका ये ब्लॉकबस्टर का सफर अब कांतारा चैप्टर 1 तक पहुंच चुका है। साल 2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' ने लाइफटाइम जो कलेक्शन किया था, उसका रिकॉर्ड 'कांतारा चैप्टर 1 ने महज 6 दोनों के अंदर ही तोड़ दिया है।
इस फिल्म के साथ-साथ 2 अक्टूबर को रिलीज इस फिल्म ने और 11 फिल्मों के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड को महज 1 दिन यानी कि मंगलवार को तोड़ डाला है। फिल्म ने एक दिन में विदेशों में कितनी कमाई की, चलिए देखते हैं:
मंगलवार को किया 400 करोड़ का आंकड़ा पर
कांतारा चैप्टर 1 जितनी तेजी से इंडिया में दौड़ रही है, उससे दोगुनी रफ्तार फिल्म की ग्लोबल मार्केट में हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम सहित विदेशों में इस मूवी को थिएटर में भर-भरकर ऑडियंस मिल रही है। 60 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली मूवी ने महज 5 दिनों अंदर 362 करोड़ तक की कमाई कर ली है।
सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब फिल्म ने मंगलवार को विदेशों में 45 करोड़ तक की कमाई की है। छह दिन के अंदर ही ये फिल्म वर्ल्डवाइड 407 करोड़ कमाने के साथ पवन कल्याण इमरान हाशमी की ओजी सहित कई बड़ी फिल्मों को मसलकर आगे बढ़ गई है।
इन 11 बॉलीवुड फिल्मों का वर्ल्डवाइड टूटा रिकॉर्ड
पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' कांतारा चैप्टर 1 से कुछ दिनों पहले ही थिएटर में आई थी। हालांकि, OG 13 दिनों में सिर्फ 285.2 करोड़ तक की ही कमाई कर पाई है, जबकि इसके मुकाबले कांतारा ने इससे 122 करोड़ रुपए ज्यादा महज 6 दिनों में कमाकर फिल्म को ग्लोबल मार्केट में पीछे छोड़ दिया है।
|वर्ल्डवाइड
|407 करोड़
|ओवरसीज
|65 करोड़
|सिंगल डे
|45 करोड़
ओजी के अलावा 11 बॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन भी कांतारा चैप्टर 1 की आंधी में बह गए। जिन 11 फिल्मों के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने तोड़ा है, उसमें तान्हा जी द अनसंग वॉरियर (367.65), दिलवाले (376.85), कबीर सिंह (379.02), हैप्पी न्यू ईयर (383.1), प्रेम रतन धन पायो (388.48), किक (388.7), सिंघम अगेन (389.64), कृष 3 (393.37), सिंबा (400.19) और थ्री-इडियट्स (400.61) शामिल हैं।
इन फिल्मों के बाद अब कांतारा चैप्टर 1 का अगला निशाना रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 1, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और शाह रुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस हैं। ओवरसीज मार्केट में कांतारा ने अभी तक 65 करोड़ की कमाई की है।
