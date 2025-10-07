Kantara Chapter 1: धार्मिक भावनाओं को.. कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स की फैंस से अपील, बोले- 'दैव की नकल ना करें'

ऋषभ शेट्टी की फिल्म Kantara Chapter 1 को मिल रही प्रशंसा के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फैन दैव वेश में थिएटर में दिख रहा है। वहीं कुछ दर्शकों ने सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म का सीन भी क्रिएट किया। इस पर निर्माताओं ने फैंस से एक आग्रह किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 को मिल रही तारीफों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक फैन दैव वेश में तमिलनाडु के एक थिएटर में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, कुछ सिने लवर्स ने तो सिनेमा हॉल के बाहर प्रीक्वल का एक सीन भी परफॉर्म किया। इन सबके बीच अब मेकर्स ने फैंस से एक अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेकर्स ने लोगों से की ये अपील इस हालिया घटना को ध्यान में रखते हुए, निर्माता होम्बले फिल्म्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर फैंस से दैव किरदार की नकल न करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि ये किरदार आम तौर पर नकल के लिए नहीं हैं। बयान में कहा गया, 'सिनेमा लवर्स और दर्शकों के लिए, दैव कर्नाटक के तटीय क्षेत्र तुलुनाडु में आस्था और सांस्कृतिक गौरव का एक गहन प्रतीक है। हमारी फिल्में, कंतारा और कंतारा चैप्टर-1, इसी भक्ति को सम्मानपूर्वक सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने और दैवों की महिमा का जश्न मनाने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। हम यही चाहते हैं कि उनके अटूट सम्मान और अटूट भक्ति का सम्मान किया जाए'।