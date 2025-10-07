Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kantara Chapter 1: धार्मिक भावनाओं को.. कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स की फैंस से अपील, बोले- 'दैव की नकल ना करें'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:13 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म Kantara Chapter 1 को मिल रही प्रशंसा के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फैन दैव वेश में थिएटर में दिख रहा है। वहीं कुछ दर्शकों ने सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म का सीन भी क्रिएट किया। इस पर निर्माताओं ने फैंस से एक आग्रह किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स ने फैंस से की ये अपील

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 को मिल रही तारीफों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक फैन दैव वेश में तमिलनाडु के एक थिएटर में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, कुछ सिने लवर्स ने तो सिनेमा हॉल के बाहर प्रीक्वल का एक सीन भी परफॉर्म किया। इन सबके बीच अब मेकर्स ने फैंस से एक अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेकर्स ने लोगों से की ये अपील

    इस हालिया घटना को ध्यान में रखते हुए, निर्माता होम्बले फिल्म्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर फैंस से दैव किरदार की नकल न करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि ये किरदार आम तौर पर नकल के लिए नहीं हैं। बयान में कहा गया, 'सिनेमा लवर्स और दर्शकों के लिए, दैव कर्नाटक के तटीय क्षेत्र तुलुनाडु में आस्था और सांस्कृतिक गौरव का एक गहन प्रतीक है। हमारी फिल्में, कंतारा और कंतारा चैप्टर-1, इसी भक्ति को सम्मानपूर्वक सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने और दैवों की महिमा का जश्न मनाने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। हम यही चाहते हैं कि उनके अटूट सम्मान और अटूट भक्ति का सम्मान किया जाए'।

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 Collection Day 5: मंडे टेस्ट में पास या फेल Rishab Shetty की फिल्म? चौंकाने वाला है रिजल्ट

    तुलु समुदाय की भावनाओं को पहुंचेगी ठेस

    निर्माताओं ने आगे कहा, 'हमें फिल्म के मिली जबरदस्त पॉजिटिव प्रतिक्रिया के लिए बहुत खुशी है और इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। हालांकि, हमने देखा है कि कुछ लोग फिल्म के दैव किरदार की नकल कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह के काम तुलु समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं।

    उन्होंने आगे कहा, 'हमारी फिल्म में दिखाए गए धैवराधने या दैव पूजा, गहरी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है और इसका उद्देश्य नकल करना नहीं है। इसलिए होम्बले फिल्म्स जनता और दर्शकों से एक अपील करती है कि वे ऐसे किसी भी कृत्य से बचें जिसमें दैव की नकल हो रही हो, चाहे वह सिनेमा हॉल में हो या सार्वजनिक स्थानों पर'।

    कांतारा चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई है और इसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमाल का प्रदर्शन कर रही है।

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 के कब्जे में आया पूरा बॉक्स ऑफिस, 5 कारणों से मस्ट वॉच बन गई साउथ फिल्म