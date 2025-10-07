Kantara Chapter 1 Collection Day 6: मंगलवार को 'कांतारा 1' ने बॉक्स ऑफिस पर डाला डाका, छाप डाले करोड़ों

Kantara Chapter 1 Collection Day 6 ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और आए दिन यह बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। दो दिन में सेंचुरी मारने वाली यह फिल्म लागातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। पढ़ें मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली यह फिल्म कमाई की रफ्तार को पकड़े हुए है। सोमवार के कलेक्शन के साथ फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब पढ़ें मंगलवार को फिल्म ने कितने करोड़ छापे।

कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 फिल्म ने न केवल रिकॉर्ड-तोड़ पहला वीकेंड देखा, बल्कि यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोलने के बाद दूसरे दिन 45.4 करोड़ कमाकर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पहले सोमवार की कमाई के साथ इसने 250 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और आज मंगलवार को इसने अब 25.68 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म का 6 दिनों का कलेक्शन 282.43 करोड़ रुपयो हो गया है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की खूब तारीफ की जा रही है। खास बात ये है कि लीड रोल प्ले करने के साथ ऋषभ ने कांतारा की कहानी भी लिखी है और इस फिल्म को निर्देशित भी किया है।