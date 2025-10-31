Language
    Kantara Chapter 1 Collection: चीते की रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ी कांतारा, OTT रिलीज के बाद बनाया नया रिकॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    Kantara Chapter 1 Box Office Day 29: 'थामा' और एक दीवाने की दीवानियत जहां कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं इन दोनों फिल्मों के बीच ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। अमेजन प्राइम वीडियो पर आने के बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है और मूवी ने एक और इतिहास लिखा है। 

    कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।  Kantara Chapter 1 Collection Till Date: अक्सर जब फिल्में ओटीटी पर रिलीज होती हैं, तो उनकी कमाई में भारी गिरावट आ जाती है, लेकिन ऋषभ शेट्टी की मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में एक महीना पूरा करने वाली है।

    पहले दिन से कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बनाने वाली साउथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए खतरा बनी हुई है। ओटीटी रिलीज के बावजूद भी इस मूवी का क्रेज फैंस के बीच कम नहीं हुआ है और 29वें दिन फिल्म ने इंडिया में एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। 

    कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर लिखा नया इतिहास 

    होम्बले फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ऋषभ शेट्टी और गुलशन देवैया स्टारर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को इंडिया में पांच भाषाओं तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। खास बात ये है कि फिल्म इन सभी भाषाओं में फिल्म का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साउथ में फिल्म का कलेक्शन भले ही लाखों में आ गिरा है, लेकिन हिंदी में अब भी कांतारा चैप्टर 1 करोड़ों में खेल रही है। 

    सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने 29 दिनों में कन्नड़ में टोटल 193.62 करोड़, तेलुगु में 89.68 करोड़, हिंदी में 211.5 करोड़, तमिल में 61.93 करोड़ और मलयालम में 44.95 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 29वें दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में ही 1.25 करोड़ के आसपास का सिंगल डे कलेक्शन किया है। 

    छावा का रिकॉर्ड तोड़कर बनी 2025 की नंबर 1 फिल्म 

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म अब तक सैयारा से लेकर एक था टाइगर, सुल्तान, सहित कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ते हुए लगातार रिकॉर्ड बना रही थी। अब इस मूवी ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'छावा' को भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। छावा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 600.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब कांतारा चैप्टर 1 ने 29वें दिन उस कलेक्शन को क्रॉस करते हुए 601.68 करोड़ कमाकर एक नया रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर कायम कर दिया है। 

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली कांतारा चैप्टर 1 ग्लोबली भी काफी अच्छा कमा रही है। मूवी का टोटल कलेक्शन वर्ल्डवाइड 824.75 करोड़ तक का हुआ है। सिर्फ विदेशों में फिल्म ने 110.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 

