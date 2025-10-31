Kantara Chapter 1 Collection: चीते की रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ी कांतारा, OTT रिलीज के बाद बनाया नया रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 Collection Till Date: अक्सर जब फिल्में ओटीटी पर रिलीज होती हैं, तो उनकी कमाई में भारी गिरावट आ जाती है, लेकिन ऋषभ शेट्टी की मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में एक महीना पूरा करने वाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले दिन से कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बनाने वाली साउथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए खतरा बनी हुई है। ओटीटी रिलीज के बावजूद भी इस मूवी का क्रेज फैंस के बीच कम नहीं हुआ है और 29वें दिन फिल्म ने इंडिया में एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है।

कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर लिखा नया इतिहास होम्बले फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ऋषभ शेट्टी और गुलशन देवैया स्टारर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को इंडिया में पांच भाषाओं तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। खास बात ये है कि फिल्म इन सभी भाषाओं में फिल्म का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साउथ में फिल्म का कलेक्शन भले ही लाखों में आ गिरा है, लेकिन हिंदी में अब भी कांतारा चैप्टर 1 करोड़ों में खेल रही है।

छावा का रिकॉर्ड तोड़कर बनी 2025 की नंबर 1 फिल्म ऋषभ शेट्टी की फिल्म अब तक सैयारा से लेकर एक था टाइगर, सुल्तान, सहित कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ते हुए लगातार रिकॉर्ड बना रही थी। अब इस मूवी ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'छावा' को भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। छावा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 600.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब कांतारा चैप्टर 1 ने 29वें दिन उस कलेक्शन को क्रॉस करते हुए 601.68 करोड़ कमाकर एक नया रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर कायम कर दिया है।