Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jana Nayagan Box Office: रिलीज से पहले ही विजय की फिल्म ने की बंपर कमाई, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:44 PM (IST)

    Thalapathy Vijay की आने वाली फिल्म जन नेता ने रिलीज से पहले ही दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है, जिसमें विदेशों में भारी बिक्री और भा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    थलापति विजय की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड और आखिरी फिल्म जन नायगन या जन नेता 9 जनवरी को पोंगल त्योहार के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही, इसके एडवांस टिकटों की बिक्री ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। जैसे ही विजय फुल-टाइम राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं, इस फिल्म को उनके राजनीति में आने से पहले आखिरी एक्टिंग प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे फैंस और सिनेमा देखने वालों दोनों का काफी ध्यान इस पर गया है।

    रिलीज से पहले हुई बंपर कमाई

    सैकनिल्क के डेटा के अनुसार जन नायकन ने ग्लोबल प्री-सेल्स में 35 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से भारत का हिस्सा लगभग 7 करोड़ रुपये है, जिसमें अकेले कर्नाटक में 4 करोड़ रुपये है। हालांकि, ज्यादातर कलेक्शन विदेशों से आया है, जहां फिल्म की एडवांस टिकट बिक्री 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। इंडस्ट्री के एनालिस्ट्स का कहना है कि ये आंकड़े न सिर्फ विजय की लोकप्रियता बल्कि विदेशों में भारतीय फिल्मों के बढ़ते मार्केट को भी दिखाते हैं।

    यह भी पढ़ें- फैंस के लिए छोड़ी एक्टिंग...Jana Nayagan के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने कही दिल की बात

    तमिलनाडु में और बढ़ेंगे आंकड़े

    तमिलनाडु में अभी तक एडवांस बुकिंग पूरी तरह से शुरू नहीं होने के बावजूद, जन नायकन राज्य में पहले से ही अच्छी बिक्री कर रही है। अभी उपलब्ध सीमित शो से, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के ज़रिए लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए हैं। तमिलनाडु, विजय का घर होने और उनकी फिल्मों के लिए एक पारंपरिक गढ़ होने के कारण, उम्मीद है कि जैसे-जैसे और थिएटर बुकिंग खोलेंगे, ये आंकड़े और बढ़ेंगे।

     

    मलेशिया में इस फिल्म की ज़बरदस्त डिमांड देखी गई है। हाल ही में एक ऑडियो लॉन्च इवेंट में, सिर्फ दो घंटे में 50,000 टिकट बिक गए, जिससे मलेशिया में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे तेजी से टिकट बिकने का नया रिकॉर्ड बन गया। इस फिल्म के UK में भी 50,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जो इसकी मजबूत इंटरनेशनल अपील को दिखाता है।

    फिल्म की कास्ट में विजय के साथ मामिथा बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल शामिल हैं, जो अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं । फिल्म 9 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    यह भी पढ़ें- शिवकार्तिकेयन की फिल्म के साथ क्लैश नहीं बर्दाशत कर पा रहे Thalapathy Vijay के फैन, पोस्टर फाड़ते आए नजर