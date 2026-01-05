Jana Nayagan Box Office: रिलीज से पहले ही विजय की फिल्म ने की बंपर कमाई, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड और आखिरी फिल्म जन नायगन या जन नेता 9 जनवरी को पोंगल त्योहार के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही, इसके एडवांस टिकटों की बिक्री ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। जैसे ही विजय फुल-टाइम राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं, इस फिल्म को उनके राजनीति में आने से पहले आखिरी एक्टिंग प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे फैंस और सिनेमा देखने वालों दोनों का काफी ध्यान इस पर गया है।

रिलीज से पहले हुई बंपर कमाई सैकनिल्क के डेटा के अनुसार जन नायकन ने ग्लोबल प्री-सेल्स में 35 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें से भारत का हिस्सा लगभग 7 करोड़ रुपये है, जिसमें अकेले कर्नाटक में 4 करोड़ रुपये है। हालांकि, ज्यादातर कलेक्शन विदेशों से आया है, जहां फिल्म की एडवांस टिकट बिक्री 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। इंडस्ट्री के एनालिस्ट्स का कहना है कि ये आंकड़े न सिर्फ विजय की लोकप्रियता बल्कि विदेशों में भारतीय फिल्मों के बढ़ते मार्केट को भी दिखाते हैं।

मलेशिया में इस फिल्म की ज़बरदस्त डिमांड देखी गई है। हाल ही में एक ऑडियो लॉन्च इवेंट में, सिर्फ दो घंटे में 50,000 टिकट बिक गए, जिससे मलेशिया में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे तेजी से टिकट बिकने का नया रिकॉर्ड बन गया। इस फिल्म के UK में भी 50,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जो इसकी मजबूत इंटरनेशनल अपील को दिखाता है।