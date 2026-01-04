शिवकार्तिकेयन की फिल्म के साथ क्लैश नहीं बर्दाशत कर पा रहे Thalapathy Vijay के फैन, पोस्टर फाड़ते आए नजर
थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जो शिवकार्तिकेयन की 'परसक्ति' (10 जनवरी) से टकराएगी। लेकिन थलपति विजय के
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जना नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी। अभिनेता ने हाल ही में 33 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। तमिल सिनेमा जगत में कई बड़ी हिट फिल्में दे चुके विजय की यह आखिरी फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'परसक्ति' से टकराएगी, जो ठीक एक दिन बाद यानी 10 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है।
फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई घटना
इन दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से विजय के प्रशंसक नाराज हैं, जिन्होंने 'जना नायकन' के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के दौरान मदुरै के रिट्जी सिनेमा के बाहर लगे शिवकार्तिकेयन की फिल्म के पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया।
इसके कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें फैंस परसक्ति के पोस्टर फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक एक्स यूजर ने शेयर किया और सवाल उठाया कि विजय के प्रशंसक उनकी फिल्मों के साथ एक भी फिल्म के टकराव को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते और अनुमान लगाया कि जब वह आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश करेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।
ஜனநாயகன் ட்ரைலர் வெளியிட்ட திரையரங்கில் இருந்த பராசக்தி பேனரை கிழித்த விஜய் ரசிகர்கள்.— மெட்ராஸ் பையன் (@madraspaiyanda) January 4, 2026
ஒரு படம் கூட வருரதையே இவனுங்களால பொறுத்துக்க முடியல நாளைக்கு இவனுங்க என்னெல்லாம் செய்வானுங்க 😡#Parasakthi#JanaNayaganTrailer pic.twitter.com/LP3sndPy5y
पहले भी टाल चुके हैं रिलीज डेट
परसक्ति के प्री-रिलीज इवेंट में शिवकार्तिकेयन ने खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से दिवाली 2025 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन जन नायकन के साथ टकराव से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया, जो पहले उसी समय रिलीज होने वाली थी। हालांकि, परसक्ति के निर्माता द्वारा पोंगल रिलीज का संकेत देने के बाद, जन नायकन के निर्माताओं ने भी उसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी जिससे शिवकार्तिकेयन खुद भी हैरान थे।
