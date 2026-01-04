Language
    शिवकार्तिकेयन की फिल्म के साथ क्लैश नहीं बर्दाशत कर पा रहे Thalapathy Vijay के फैन, पोस्टर फाड़ते आए नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:50 PM (IST)

    थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जो शिवकार्तिकेयन की 'परसक्ति' (10 जनवरी) से टकराएगी। लेकिन थलपति विजय के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    थलापति विजय के फैंस ने फाड़े पोस्टर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जना नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी। अभिनेता ने हाल ही में 33 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। तमिल सिनेमा जगत में कई बड़ी हिट फिल्में दे चुके विजय की यह आखिरी फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'परसक्ति' से टकराएगी, जो ठीक एक दिन बाद यानी 10 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है।

    फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई घटना

    इन दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से विजय के प्रशंसक नाराज हैं, जिन्होंने 'जना नायकन' के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के दौरान मदुरै के रिट्जी सिनेमा के बाहर लगे शिवकार्तिकेयन की फिल्म के पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया।

    यह भी पढ़ें- फैंस के लिए छोड़ी एक्टिंग...Jana Nayagan के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने कही दिल की बात

    इसके कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें फैंस परसक्ति के पोस्टर फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को एक एक्स यूजर ने शेयर किया और सवाल उठाया कि विजय के प्रशंसक उनकी फिल्मों के साथ एक भी फिल्म के टकराव को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते और अनुमान लगाया कि जब वह आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश करेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।

    पहले भी टाल चुके हैं रिलीज डेट

    परसक्ति के प्री-रिलीज इवेंट में शिवकार्तिकेयन ने खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से दिवाली 2025 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन जन नायकन के साथ टकराव से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया, जो पहले उसी समय रिलीज होने वाली थी। हालांकि, परसक्ति के निर्माता द्वारा पोंगल रिलीज का संकेत देने के बाद, जन नायकन के निर्माताओं ने भी उसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी जिससे शिवकार्तिकेयन खुद भी हैरान थे।

    यह भी पढ़ें- एयरपोर्ट पर गिरे Thalapathy Vijay, बेकाबू फैंस के बीच एक्टर को इस हाल में पहुंचाया गया घर