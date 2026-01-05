Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ikkis Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में फेल या पास धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म? 5वें दिन इतना हुआ बिजनेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:50 PM (IST)

    Ikkis Collection Day 5: दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में जारी है। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। आइए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इक्कीस बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Day 5 Report: फिल्म इक्कीस ओपनिंग वीकेंड के बाद अब वर्किंग डे में आ गई है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के तौर पर इक्कीस से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन कमर्शियल तौर पर अभी तक ये मूवी पूरी तरह से संघर्ष करती दिख रही है। 

    हालांकि, रविवार को मूवी ने ठीकठाक कारोबार किया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में इक्कीस फेल हुई या पास, इसका अंदाजा आप रिलीज के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। 

    मंडे टेस्ट में कैसा रहा इक्कीस का प्रदर्शन 

    नए साल के मौक पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इक्कीस का निर्देशन डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने किया है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की सिल्वर स्क्रीन पर ये पहली मूवी रही। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे पॉजिटिव रेटिंग मिली, लेकिन फिर भी कमाई के मामले में इक्कीस धमाकेदार प्रदर्शन करने में नाकाम रही है।

    ikkiscastfees (1)

    यह भी पढ़ें- Ikkis on OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, कब और कहां स्ट्रीम होगी अगस्त्य नंदा की इक्कीस?

    गौर किया जाए इक्कीस के पांचवें दिन के कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को इस मूवी ने करीब 2 करोड़ कारोबार किया है, जोकि काफी कम है। इन आंकड़ों के आधार पर इक्कीस मंडे टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। सोमवार की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब इस फिल्म की कुल इनकम पांच दिनों में 22 करोड़ हो गई है।

    ikkiscastfees

    अभी भी इक्कीस बजट से काफी पीछे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी की कुल लागत 60 करोड़ के आसपास है, जिसके आधार पर अभी मूवी भी मुनाफा कमाने से कोसों पीछे हैं। ऐसे में कहा जाए तो इक्कीस एक तरह से फ्लॉप होने की कगार है। साफतौर पर कहा जाए तो अगस्त्य नंदा की इक्कीस पर रणवीर सिंह की धुरंधर का असर पड़ा है। 

    इस जांबाज की कहानी इक्कीस

    बेशक कमर्शियल तौर पर इक्कीस अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही है। लेकिन भारतीय सेना के शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नर रहे अरुण खेत्रपाल की बायोपिक के तौर पर इसे पसंद किया जा रहा है। अगस्त्य नंदा ने बखूबी इस किरदार को निभाया है। जिसकी सराहना क्रिटिक्स ने भी की है। 

    यह भी पढ़ें- Ikkis Box Office Day 4: संडे को इक्कीस ने किया कमबैक, चौथे दिन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ने की बंपर कमाई