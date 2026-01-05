Ikkis Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में फेल या पास धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म? 5वें दिन इतना हुआ बिजनेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Day 5 Report: फिल्म इक्कीस ओपनिंग वीकेंड के बाद अब वर्किंग डे में आ गई है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के तौर पर इक्कीस से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन कमर्शियल तौर पर अभी तक ये मूवी पूरी तरह से संघर्ष करती दिख रही है।

हालांकि, रविवार को मूवी ने ठीकठाक कारोबार किया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में इक्कीस फेल हुई या पास, इसका अंदाजा आप रिलीज के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं।

मंडे टेस्ट में कैसा रहा इक्कीस का प्रदर्शन नए साल के मौक पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इक्कीस का निर्देशन डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने किया है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की सिल्वर स्क्रीन पर ये पहली मूवी रही। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे पॉजिटिव रेटिंग मिली, लेकिन फिर भी कमाई के मामले में इक्कीस धमाकेदार प्रदर्शन करने में नाकाम रही है।

अभी भी इक्कीस बजट से काफी पीछे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी की कुल लागत 60 करोड़ के आसपास है, जिसके आधार पर अभी मूवी भी मुनाफा कमाने से कोसों पीछे हैं। ऐसे में कहा जाए तो इक्कीस एक तरह से फ्लॉप होने की कगार है। साफतौर पर कहा जाए तो अगस्त्य नंदा की इक्कीस पर रणवीर सिंह की धुरंधर का असर पड़ा है।