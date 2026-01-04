Ikkis Box Office Day 4: संडे को इक्कीस ने किया कमबैक, चौथे दिन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ने की बंपर कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Collection Day 4: नए साल के मौके पर अभिनेता अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी मूवी और शानदार कहानी के दम पर इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। हालांकि, कमाई के मामले में इक्कीस अभी तक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है, लेकिन रिलीज के चौथे दिन समीकरण बदले हैं और मूवी की इनकम में उछाल आया है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि संडे को अगस्त्य नंदा की इक्कीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ का हुआ है।
रविवार को हुई इक्कीस की वापसी
निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इक्कीस रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक कमाई के मामले में अपनी मोटी छाप छोड़ने में नाकाम रही है। माना जा रहा था कि ये मूवी कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन धुरंधर की सुनामी में कहीं न कहीं इक्कीस भी हवा में उड़ गई।
लेकिन संडे का दिन इक्कीस के लिए अच्छी खबर लाया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के चौथे दिन इक्कीस ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ का कारोबार किया है, जो पिछले दो दिनों में तुलना में काफी शानदार और अधिक है। फिल्म की कलेक्शन परसेंट में भी पूरा सुधार हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इक्कीस दर्शकों के दिलों को आसानी से जीत रही है। संडे के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो अब इक्कीस का टोटल कलेक्शन 20 करोड़ के पार पहुंच गया है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी इक्कीस के पास कुछ दिन का समय है, क्योंकि 9 जनवरी को साउथ सिनेमा की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, द राजा साहब और जन नेता। ऐसे में आने वाले दिनों में इक्कीस को और भी बेहतरीन तरीके से कारोबार करना होगा।
बजट से काफी दूर इक्कीस
फिल्म इक्कीस का निर्माण स्त्री 2 और छावा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। कोई मोई की रिपोर्ट के अनुसार इक्कीस का बजट 60 करोड़ रुपये है, जो फिलहाल फिल्म की कमर्शियल परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी दूर नजर आ रहा है।
