Ikkis Box Office Day 4: संडे को इक्कीस ने किया कमबैक, चौथे दिन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ने की बंपर कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Collection Day 4: नए साल के मौके पर अभिनेता अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी मूवी और शानदार कहानी के दम पर इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। हालांकि, कमाई के मामले में इक्कीस अभी तक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है, लेकिन रिलीज के चौथे दिन समीकरण बदले हैं और मूवी की इनकम में उछाल आया है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि संडे को अगस्त्य नंदा की इक्कीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ का हुआ है। रविवार को हुई इक्कीस की वापसी निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इक्कीस रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक कमाई के मामले में अपनी मोटी छाप छोड़ने में नाकाम रही है। माना जा रहा था कि ये मूवी कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन धुरंधर की सुनामी में कहीं न कहीं इक्कीस भी हवा में उड़ गई।

कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी इक्कीस के पास कुछ दिन का समय है, क्योंकि 9 जनवरी को साउथ सिनेमा की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, द राजा साहब और जन नेता। ऐसे में आने वाले दिनों में इक्कीस को और भी बेहतरीन तरीके से कारोबार करना होगा।