Diwali 2025: दीवाली पर अब नहीं है बॉक्स ऑफिस हिट की गारंटी, 'गोलमाल' एक्टर तुषार कपूर ने कही ये बात

स्मिता श्रीवास्तव, मुंबई। दीपावली पर जहां घरों में दीये रोशन होते हैं वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी निगाहें होती हैं। इस बार दीपावली पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म थामा और हर्षवर्धन राणे अभिनीत एक दीवाने की दीवानियत सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। दीवाली पर बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होती आई हैं। अब उस ट्रेंड में क्या बदलाव आ रहा है, चलिए जानते हैं:

तुझसे मोहब्बत करना ऐ सनम... मेरी जरूरत है और ये तेरे बदनसीब दीवाने की दीवानियत है, हर्षवर्धन राणे के इस दमदार डायलॉग्स के साथ फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर भावुक प्रेम कहानी को लेकर उत्सुकता जगा जाता है। दीपावली पर प्रदर्शित हो रही इस फिल्म का एक और संवाद खूब चल रहा है। हर्षवर्धन राणे नायिका सोनम बाजवा से कहते हैं कि तुम सबसे कहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूं... ये रावण अपनी सीता को खुद घर तक छोड़कर आएगा।

इस फिल्म के साथ ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को लेकर भी दर्शकों में क्रेज है। एक रोमांटिक जोनर की फिल्म है तो वहीं थामा के ट्रेलर में दिख रहा है हॉरर अंदाज। दोनों फिल्में बाक्स आफिस पर क्या कलेक्शन करती हैं, ये तो उनके प्रदर्शित होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि, अब तक यही देखा गया है कि बॉक्स आफिस कलेक्शन के लिहाज से फिल्मकार दीपावली को अहम मानते हैं।

त्योहार पर मिलता लाभ पिछले कुछ वर्षों पर गौर करें तो दीवाली पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर कृष 3 और गोलमाल अगेन तक बॉक्स आफिस पर धमाल मचाने वाली ब्लाक बस्टर फिल्में आई हैं। फिल्मकार अनिल शर्मा कहते हैं कि दीवाली और 15 अगस्त दो ऐसी तारीखें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर फिल्मों की रिलीज पहले से तय हो जाती है। दीवाली पर छुट्टियां लंबी होती हैं। पारिवारिक फिल्में होती हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं।

इस साल शाह रुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह में से किसी की भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। जबकि अमूमन दीवाली पर सुपरस्टार्स की फिल्मों की रिलीज का चलन रहा है। इस बाबत अनिल कहते हैं कि सुपरस्टार की फिल्में रिलीज के लिए तैयार भी तो होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि एक्टर एक समय पर कई फिल्में करते थे। बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाह रुख खान इनकी कई फिल्में फ्लोर पर रहती थीं। फिल्में दीवाली पर आ जाती थीं। अब तो ये दो साल में ही एक फिल्म करते हैं तो जब तैयार होगी तब ही रिलीज होगी।

अच्छा कंटेंट जरूरी यह पहला मौका है जब आयुष्मान खुराना और हर्षवर्धन राणे की फिल्म दीवाली पर रिलीज हो रही है। फिल्मी जानकार इसे आयुष्मान के लिए महत्वपूर्ण रिलीज के तौर पर देख रहे हैं। अगर यह कामयाब होती है तो यह उन्हें एक भरोसेमंद, बड़े पर्दे के स्टार के रूप में फिर से परिभाषित कर सकती है। यही बात हर्षवर्धन पर भी लागू होती है। दीवाली पर अपनी फिल्म थैंक यू रिलीज कर चुके निर्माता आंनद पंडित कहते हैं कि सितारों की एक खास जगह होती है लोगों के दिलों में। अगर स्टार पावर अच्छी हो तो फिल्मों को चमका देती है।

आज लोग दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। फिल्मों को देखने के नजरिये में काफी फर्क आया है। वो थिएटर तक कुछ नया, अनदेखा और मनमोहक देखने जाते है। त्योहारों का मौसम हो या कोई और समय, दमददार कंटेंट न हो तो फिल्में लोगों को पसंद नहीं आती।

बड़ी फिल्मों का क्रेज अजय देवगन, तुषार कपूर अभिनीत तीन फिल्में गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन दीवाली के मौके पर ही रिलीज हुई थीं। तुषार कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद त्योहार पर रिलीज का क्रेज थोड़ा थमा है। अब फिल्में कभी चलती हैं, कभी नहीं, दीवाली हो या न हो, फायदा पहले जैसा नहीं है। पहले तो दीवाली का क्रेज हुआ करता था। दीवाली एक बड़ा मौका होता है, इसमें दर्शकों को ऐसी फिल्में चाहिए, जिनमें मनोरंजन हो। जैसे अगर गोलमाल 5 बने तो उसे दीवाली पर आना चाहिए। यह त्योहार ऐसी ही फिल्मों के लिए है, जहां परिवार साथ जाकर फिल्में देखे।