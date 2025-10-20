Diwali पर महा फ्लॉप का कलंक लिए बैठी है ये बॉलीवुड फिल्म, 240 करोड़ के बजट में रही थी ठनठन गोपाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का फेस्टिव सीजन हमेशा से सिनेमा जगत के फिल्मकारों के लिए सबसे अहम रहता है। लंबे अरसे से दीवाली के खास अवसर पर एक से बेहतरीन फिल्में रिलीज होती रही हैं, जो कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं, जो दीवाली रिलीज के आधार पर सिनेमाघरों में आई तो जरूर, लेकिन कमाई के मामले में ठनठन गोपाल निकलीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका बजट 240 करोड़ था। आलम ये रहा कि ये मूवी दीवाली के सबसे बड़ी फ्लॉप निकली। दीवाली की महा फ्लॉप मूवी जिस फिल्म के बारे में जहां जिक्र किया जा रहा है कि उसे हिंदी सिनेमा की तरफ से 7 साल पहले 2018 में रिलीज किया गया था। ये एक ड्रामा पीरियड मूवी थी और उस साल की दीवाली की सबसे बड़ी रिलीज रही थी। माना जा रहा था कि मोटे बजट वाली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही थी।

आपको बता दें कि ये फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान है, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स की तरफ से रिलीज किया गया था। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के आधार पर ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का नेट कलेक्शन 151 करोड़ रहा था, जबकि इसका बजट 240 करोड़ था।