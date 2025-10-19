Language
    Diwali 2025: दीवाली में बॉक्स ऑफिस का असली 'बादशाह' है ये सुपरस्टार, 30 साल से चल रहा है इसी का राज

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    दीवाली के मौके पर सुपरस्टार्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अजय देवगन हो या सलमान खान या फिर अक्षय कुमार और शाह रुख खान, हर कोई इस लॉन्ग फेस्टिवल पर अपनी फिल्म लेकर आता है, जो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा देती है। दीवाली पर बॉक्स ऑफिस का असली बादशाह कौन है, चलिए आपको बताते हैं।

    दीवाली पर बॉक्स ऑफिस का किंग है ये एक्टर/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं फेस्टिव सीजन बिजनेसमैन के लिए सबसे खास और बड़ा होता है, क्योंकि इसी टाइम पर उनकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के साथ भी है, जहां बड़े-बड़े सुपरस्टार्स अपने लिए फेस्टिव सीजन को चुनते हैं, खास तौर पर दीवाली। यह सबसे लंबा सीजन है, जहां फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के सबसे ज्यादा चांस है।

    दीवाली के मौके पर अब तक टाइगर 3 से लेकर सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, सूर्यवंशी, हाउसफुल 4, थैंक गॉड, गोलमाल अगेन जैसी फिल्में आ चुकी हैं। सलमान खान से लेकर अक्षय और अजय-शाह रुख खान में से कौन है वह खिलाड़ी जो दीवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर कर चुका है सबसे ज्यादा राज, चलिए बताते हैं।

    दीवाली में बॉक्स ऑफिस किंग है ये एक्टर

    जिसकी सबसे ज्यादा फिल्मों को दर्शकों का दीवाली के मौके पर प्यार मिला है, वह कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ही हैं। शाह रुख खान 30 साल से इस फेस्टिवल में अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। अब भले ही उन्होंने दीवाली पर आना बंद कर दिया हो, लेकिन उनकी तरह इस फेस्टिवल के मौके पर अब तक कोई भी सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में नहीं दे पाया है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि शाह रुख खान की कौन सी 7 फिल्में दीवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और उनकी कमाई और प्रदर्शन कैसा था।

    shah rukh

    दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे

    शाह रुख खान और काजोल की ये फिल्म अब एक कल्ट बन चुकी है। इसके डायलॉग्स और गाने लोगों की जुबान पर आज भी हैं। ये फिल्म 30 साल पहले 1995 में दीवाली के मौके पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इत्तेफाक की बात ये कि इस बड़ी दीवाली पर ही ये मूवी अपने 30 साल पूरे भी कर रही है। 4 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने टोटल उस समय में 89 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

    दिल तो पागल है

    शाह रुख खान की फिल्म 'दिल तो पागल है, जितनी बार भी टीवी पर देख लें ऑडियंस का दिल नहीं भरता है। 1997 में शाह रुख खान की ये फिल्म भी दीवाली के मौके पर ही आई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार, फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी जैसे सितारे नजर आए थे। मूवी का बजट केवल 9 करोड़ था, लेकिन फिल्म का बिजनेस 59.82 करोड़ तक का हुआ था।

    वीर-जारा

    शाह रुख खान ने वैसे तो कई यादगार फिल्में ऑडियंस को दी हैं, जिन्हें सिर्फ 90 के दशक के किड्स नहीं, बल्कि आज के बच्चे भी काफी पसंद करते हैं यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म के गानों ने तो लोगों का दिल इस कदर छुआ था कि आज भी वह ब्लॉकबस्टर हैं। मूवी में प्रीति जिंटा से लेकर रानी मुखर्जी ने अहम किरदार निभाया था। मूवी की कमाई 102.60 करोड़ तक की कमाई की है।

    veer zara

    ओम शांति ओम

    दीपिका पादुकोण और शाह रुख खान की फिल्म ओम शांति ओम साल 2007 में रिलीज हुई थी। फराह खान के निर्देशन में बनी मूवी से दीपिका ने बॉलीवुड में कदम रखा था। मूवी की कहानी शांतिप्रिया की है, जिससे जूनियर आर्टिस्ट ओम काफी प्यार करता है। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस उस टाइम पर किया था।

    रा वन

    शाह रुख खान और करीना कपूर की फिल्म रा वन 2011 में दीवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी इस साइंस-फिक्शन सुपरहीरो फिल्म में शाह रुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई थी। भविष्य पर बेस्ड इस मूवी की कहानी को भले ही लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद मूवी 207 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही थी।

    जब तक है जान

    यशराज और शाह रुख खान का तालमेल बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने यशराज फिल्म्स के बैनर तले जितनी भी मूवीज की, वह सभी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रही हैं। साल 2012 में यश चोपड़ा की लास्ट फिल्म 'जब तक हैं जान' में भी शाह रुख खान-अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दीवाली के मौके पर रिलीज इस फिल्म ने 14 साल पहले ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ की कमाई की थी।

    jab tak hain jaan

    शाह रुख खान वह स्टार हैं, जिनकी दीवाली पर न सिर्फ सबसे ज्यादा मूवीज आई, बल्कि सबसे ज्यादा हिट्स भी उन्होंने ही दी। उनके ब्लॉकबस्टर के इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है।