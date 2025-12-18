विवादों से बेअसर धुरंधर, इन कारणों से कमाई के मामले में धूम मचा रही रणवीर सिंह फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई। धुरंधर फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताए जाने को लेकर विवाद भी हुए, पर दर्शकों का आकर्षण नहीं थमा। सिनेमाघरों में धुरंधर की कमाई जारी है। फिल्म की सफलता की वजहों को टटोलने का प्रयास किया प्रियंका सिंह ने...
क्या है फिल्म की कहानी?
डियन एयरलाइंस का विमान अपहरण करके कंधार ले जाए जाने और यात्रियों की सुरक्षा के बदले भारतीय जेलों में बंद कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई की सौदेबाजी के बाद शुरू होता है आपरेशन धुरंधर। पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके में राजनीतिक सरपरस्ती में फलते-फूलते बाबू डकैत और रहमान डकैत के गैंगवार, बेहिसाब हिंसा, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के इरादे से जाली नोट भेजने, संसद पर हमला और मुंबई पर आतंकी हमलों के लिए अजमल कसाब को भारत भेजे जाने के षड्यंत्रों की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं।
रणवीर सिंह का दमदार अभिनय और एक्शन, रहमान डकैत के पात्र में अक्षय खन्ना हों या फिर आपस में ही लड़ मरने वाले पाकिस्तानी पुलिस, माफिया और राजनेता, आदित्य धर की काल्पनिक कहानी का असर ऐसा कि फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों की तालियां मिलीं तो कुछ लोगों ने वीभत्स हिंसा, वास्तविक घटनाक्रम को काल्पनिक कहानी में मनमाने अंदाज में पेश किए जाने को लेकर सवाल भी खड़े किए।
क्यों बंपर कमाई कर रही है धुरंधर
फिल्म को पाकिस्तान विरोधी कहा गया। जवाब में पाकिस्तान ने गैंगवार के लिए कुख्यात कराची के ल्यारी इलाके की छवि सुधारने के उद्देश्य से ‘मेरा ल्यारी’ नामक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। सवाल यह है कि विवादों के बावजूद धुरंधर रिकार्ड क्यों बना रही है, इसकी असली वजह कहानी है।
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा कहते हैं कि धुरंधर की सफलता की असली वजह कहानी का नयापन, प्रभावशाली प्रस्तुति, दमदार अभिनय और संगीत है। धुरंधर पाकिस्तान के एंगल से यह दिखाती है कि भारत के खिलाफ साजिशें कैसे रची जाती हैं।कई बार विवादों की वजह से दर्शक भी फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान क्यों बेचैन फिल्म समीक्षक और बिजनेस एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है-
पाकिस्तान की बेचैनी की वजह यह है कि धुरंधर उनके सिस्टम का पर्दाफाश करते हुए जबरदस्त कमाई कर रही है। ल्यारी के हालात को गलत बताना उनकी गलतफहमी है। धुरंधर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी रहते हैं।
पाकिस्तानी फिल्म ल्यारी को लेकर प्रतिक्रिया
पाकिस्तान द्वारा घोषित ‘मेरा ल्यारी’ फिल्म को लेकर कोमल नाहटा कहते हैं कि उसे देखेगा कौन? उनके देश में भी हमारी फिल्में पायरेसी पर देखी जाती हैं। यहां पर जब फिल्म रिलीज हुई, तो कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन वहीं से शानदार कलेक्शन आया। वहीं तरण का मानना है कि धुरंधर 2 पर विवादों का असर नहीं पड़ेगा। फिल्म अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी और निर्देशक आदित्य धर की रणनीति बिल्कुल सटीक है कि तवा गरम हो, तो रोटी जल्दी सिंकती है।
