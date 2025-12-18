बैन के बाद चोरी छुपे Durandhar देख रहे हैं पाकिस्तानी, इतने मिलियन लोगों ने डाउनलोड की पायरेटेड वीडियो
धुरंधर की कहानी की वजह से गल्फ कंट्रीज में फिल्म को बैन कर दिया गया था। करांची के लियारी के सींस को देखने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने अपसेट होकर फिल्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1999 के कंधार हाइजैक, मुंबई में 26/11 हमलों और करांची के लियारी में 'रहमान डकैत' सहित गैंगस्टर के पाकिस्तान में आतंक की कहानी को दर्शाती 'धुरंधर' को रोकना बॉक्स ऑफिस पर नामुमकिन हो गया है। इस फिल्म को पाकिस्तान समेत छह गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया, लेकिन उसका असर आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' पर रत्ती भर भी नहीं पड़ा।
पड़ोसी मुल्क की क्रिमिनल गतिविधियों को दर्शाती रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' पाकिस्तानी सरकार को फूटी आंख नहीं भा रही है और उनकी पुरजोर कोशिश थी कि वहां की जनता ये फिल्म न देखें, लेकिन इस कोशिश में वह पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। महज 12 दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी दर्शकों कितने लोग ये फिल्म देख चुके हैं, चलिए आपको बताते हैं:
चोरी छुपे पाकिस्तानी दर्शक देख रहे हैं फिल्म
आजकल किसी भी फिल्म के थिएटर में आते ही उसका पायरेटेड वर्जन आ जाता है, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, आईएसआई ने डिजिटल स्पेस में अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया और वह इस फिल्म को लोगों की स्क्रीन से हटाने में असफल रहे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवैध रूप से पाकिस्तान में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को 12 दिनों में डाउनलोड किया है। ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे पायरेटेड मूवी है। मूवी ने पायरसी के मामले में 2.0 और रइस को भी पीछे छोड़ दिया है।
धुरंधर के मेकर्स को हो सकता है इतने करोड़ का नुकसान
पाकिस्तान में बैन होने से आदित्य धर और 'धुरंधर' के निर्माताओं को 50 से 60 करोड़ का नुकसान मेकर्स को झेलना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में दिखाए गए 'लियारी' के सीन से पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अपसेट हैं।
फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने वर्ल्डवाइड 664 करोड़ रुपए अभी तक कमा लिए हैं। छह गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बाद भी ये फिल्म विदेशों में 140 करोड़ का बिजनेस करने में सफल रही है।
