Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar Box Office Collection Day 30: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर,वीकेंड पर जमकर किया कलेक्शन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:09 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में रणवीर ने एक अंडरकवर एजेंट 'हमजा' का क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रणवीर सिंह की धुरंधर का कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इसके बाद से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। फिल्म में रणवीर ने हमजा का रोल निभाया है जो अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में एंट्री करता है। फिल्म में सच्ची घटनाओं से भी कुछ क्लिप्स लिए गए हैं।

    फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इसने ग्लोबल लेवल पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। इसी के साथ धुरंधर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है। इस रोमांचक जासूसी थ्रिलर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी सहित कई दमदार कलाकार हैं।

    दूसरे हफ्ते हुई थी शानदार कमाई

    धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और जवान, छावा, स्त्री 2, एनिमल और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म का दूसरा हफ्ता बेहद शानदार रहा और वर्ल्ड ऑफ माउथ का भी इसे बहुत फायदा मिला।

    Ranveer (28)

    यह भी पढ़ें- नए साल पर Dhurandhar की आतिशबाजी से थर्राया बॉक्स ऑफिस, डबल डिजिट में कमाई करने वाली बनी पहली हिंदी मूवी

    कितना रहा 30वें दिन का कलेक्शन?

    अब रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म भारत में 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। वहीं इसके 30वें दिन के भी आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म ने 30वें दिन 8.58 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 756.33 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

    धुरंधर अब सिर्फ अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल अभिनीत हिंदी डब फिल्म पुष्पा 2: द रूल के रिकॉर्ड को तोड़ने से पीछे है जिसने अकेले हिंदी में 830 करोड़ रुपये कमाए थे। पुष्पा 2 ने अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने का रिकॉर्ड बनाया था।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 28: न्यू ईयर पर फूटा धुरंधर बम, बॉक्स ऑफिस पर फिर कमाई की सुनामी