Dhurandhar Box Office Collection Day 30: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर,वीकेंड पर जमकर किया कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इसके बाद से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। फिल्म में रणवीर ने हमजा का रोल निभाया है जो अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में एंट्री करता है। फिल्म में सच्ची घटनाओं से भी कुछ क्लिप्स लिए गए हैं।

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इसने ग्लोबल लेवल पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। इसी के साथ धुरंधर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है। इस रोमांचक जासूसी थ्रिलर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी सहित कई दमदार कलाकार हैं।

दूसरे हफ्ते हुई थी शानदार कमाई धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और जवान, छावा, स्त्री 2, एनिमल और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म का दूसरा हफ्ता बेहद शानदार रहा और वर्ल्ड ऑफ माउथ का भी इसे बहुत फायदा मिला।