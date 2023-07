Mission Impossible 7 Collection: 50 करोड़ के करीब पहुंची टॉम क्रूज की फिल्म, चौथे दिन की ताबड़तोड़ कमाई

Mission Impossible 7 Box Office Collection Day 4 टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 भारत में तहलका मचा रही है। शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म का कलेक्शन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मूवी ने चौथे दिन तो धमाकेदार कलेक्शन किया है जिससे साफ पता चलता है कि 60 साल के टॉम क्रूज का जादू भारतीय ऑडियंस के बीच सिर चढ़कर बोल रहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Mission Impossible 7 Box Office Collection Day 4: साल 1996 में आई 'मिशन इम्पॉसिबल' की फ्रेंचाइजी का क्रेज 27 सालों में दिन-ब-दिन सिर्फ बढ़ा है। इस फ्रेंचाइजी के तहत 6 फिल्में सुपरहिट रहीं और अब दुनियाभर में सातवीं फिल्म की धूम दिख रही है। एक बार फिर टॉम क्रूज (Tom Cruise) ने अपने एक्शन से दर्शकों को दीवाना बना दिया है। 12 जुलाई 2023 को भारत में रिलीज हुई टॉम क्रूज की 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन' (Mission Impossible 7) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों को बड़ा धक्का दिया है। इस फिल्म ने चार दिन में ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने शुरुआती तीन से ज्यादा चौथे दिन कमाई की। मिशन इम्पॉसिबल 7 का चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मों को सबसे ज्यादा फायदा वीकेंड्स पर ही मिलता है। वीकेंड का कलेक्शन बता देता है कि फिल्म का क्या हाल होने वाला है। 'मिशन इम्पॉसिबल 7' ने पहले वीकेंड को धमाकेदार कलेक्शन किया। फिल्म ने चौथे दिन सबसे ज्यादा कारोबार किया है। सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिशन इम्पॉसिबल 7' ने शनिवार को 16 करोड़ का बिजनेस किया है। सही आंकड़े इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 7 का कुल कलेक्शन टॉम क्रूज की फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉलीवुड फिल्मों का हाल बेहाल कर दिया था। फिल्म ने पहले 12.3 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 8.75 करोड़ और तीसरे दिन 9.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। इन चार दिनों में फिल्म ने 46.20 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। जिस स्पीड से नंबर बढ़ रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी। क्या है मिशन इम्पॉसिबल 7 की कहानी? ईथन हंट का किरदार निभा रहे टॉम क्रूज अपनी टीम के साथ एक खतरनाक हथियार की खोज में निकलते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल करके दुनियाभर में अशांति फैलाई जा सकती है, इसलिए तमाम देश इसके पीछे पड़े हैं। टॉम भी अपनी टीम के साथ इसकी खोज में निकल जाते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। टॉम क्रूज के अलावा हेली एटवेल, विंग रामेस, साइम पेग, रिबेका फर्ग्युसन, वेनेसा किर्बी जैसे सितारे लीड रोल में हैं।

