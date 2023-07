Box Office Collection: कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही 'सत्यप्रेम की कथा', '72 हूरें' और 'नीयत' का हाल हुआ बेहाल

Box Office Collection बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों की भरमार है। कार्तिक आर्यन की सत्यप्रेम की कथा को दर्शकों ने हरी झंडी दिखा दी है। वहीं विद्या बालन की नीयत और आमिर बख्शी व पवन मल्होत्रा के अभिनय से सजी 72 हूरें के बीच टक्कर देखने को मिली। हालांकि यह फिल्में सत्यप्रेम की कथा का बाल भी बांका नहीं कर सकीं।

नई दिल्ली, जेएनएन। Box Office Collection: सिने प्रेमियों के लिए जून और जुलाई महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज की गईं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की 'सत्यप्रेम की कथा' बॉक्स ऑफिस पर टॉप नंबरों पर बनी रही। लाइट हार्ट कॉमेडी और रोमांस से सजी यह मूवी दर्शकों के दिलों में उतर गई है। इसके अलावा निर्देशक संजय पूरन चौहान की '72 हूरें' और एक्ट्रेस विद्या बालन की 'नीयत' ने एक ही दिन टिकट विंडो पर एंट्री ली। दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर होते देखने को मिल रही है। इन दो फिल्मों के कलेक्शन के आगे 'सत्यप्रेम की कथा' का कलेक्शन डूबते को तिनके का सहारा जैसा साबित हो रहा है। चलिये जानते हैं कि अलग-अलग जॉनर की इन फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई कर ली। फीका पड़ रहा 'सत्यप्रेम की कथा' का जादू! 'भूलभुलैया 2' के बाद कार्तिक और कियारा की जोड़ी का जादू 'सत्यप्रेम की कथा' में देखने को मिला है। 29 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को अब तक दर्शकों का प्यार मिला है। मगर अब लगता है कि टॉम क्रूज (Tom Cruise) की मिशन इम्पॉसिबल 7 (Mission Impossible 7) के रिलीज होने के बाद यह प्यार कम हो रहा है। 'सत्यप्रेम की कथा' आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कछुए की रफ्तार से। कार्तिक और कियारा की रील लव स्टोरी को दिखाती यह फिल्म डोमेस्टिक कलेक्शन में 100 करोड़ से पीछे है। शुरुआती अनुमान के अनुसार, फिल्म ने 20वें दिन 80 लाख की कमाई की है। मूवी का टोटल कलेक्शन 78.86 करेड़ पर आ थमा है। जबकि, वर्ल्डवाइड फिल्म 117.4 करोड़ कमा चुकी है। '72 हूरें' और 'नीयत' का बॉक्स ऑफिस बिजनेस को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित की फिल्म '72 हूरें'का कलेक्शन देखकर लगता है कि विवादों का इस पर गहरा असर पड़ा है। यह फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। 10 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी का कलेक्शन 1 करोड़ 61 लाख रुपये पर थम गया है। '72 हूरें' मासूम लोगों को आतंक की दुनिया के दलदल में धकेलने की कहानी को दिखाती है। पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है। इसके अलावा विद्या बालन की 'नीयत' भी दर्शकों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई। मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाती इस मूवी में विद्या ने जासूस मीरा राव का रोल प्ले किया है। 'कहानी' और 'द डर्टी पिक्चर' में दमदार रोल प्ले करने वालीं विद्या बालन की इस मूवी ने सात दिनों में सिर्फ 5 करोड़ 79 लाख का बिजनेस किया है।

